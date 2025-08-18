Rohkem infot OBOT

1 OBOT/USD reaalajas hind:

$0.00773205
+1.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
Obortech (OBOT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:52:01 (UTC+8)

Obortech (OBOT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00756691
24 h madal
$ 0.00775808
24 h kõrge

$ 0.00756691
$ 0.00775808
$ 0.132549
$ 0
--

+1.78%

+5.49%

+5.49%

Obortech (OBOT) reaalajas hind on $0.00773205. Viimase 24 tunni jooksul OBOT kaubeldud madalaim $ 0.00756691 ja kõrgeim $ 0.00775808 näitab aktiivset turu volatiivsust. OBOTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.132549 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on OBOT muutunud -- viimase tunni jooksul, +1.78% 24 tunni vältel +5.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Obortech (OBOT) – turuteave

$ 1.53M
--
$ 2.32M
197.50M
300,000,000.0
Obortech praegune turukapitalisatsioon on $ 1.53M -- 24 tunnise kauplemismahuga. OBOT ringlev varu on 197.50M, mille koguvaru on 300000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.32M.

Obortech (OBOT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Obortech ja USD hinnamuutus $ +0.0001355.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Obortech ja USD hinnamuutus $ +0.0021261189.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Obortech ja USD hinnamuutus $ +0.0032052733.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Obortech ja USD hinnamuutus $ +0.000840104036752028.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0001355+1.78%
30 päeva$ +0.0021261189+27.50%
60 päeva$ +0.0032052733+41.45%
90 päeva$ +0.000840104036752028+12.19%

Mis on Obortech (OBOT)

OBORTECH - Smart Hub is a fully digital ecosystem where all actors in supply chain remotely collaborate in a decentralized blockchain network. OBORTECH (OBOT) token is a main instrument for digital economy of the Smart Hub network. Members of the network can use OBOT token on performing transactions on the platform, escrowing contract bonuses, launching crowdfunding activities to the network community, exchanging services in the Smart Hub Marketplace, voting on governance policies and activities of the network, and getting rewards based on their performance ratings in the network.

Üksuse Obortech (OBOT) allikas

Ametlik veebisait

Obortech hinna ennustus (USD)

Kui palju on Obortech (OBOT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Obortech (OBOT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Obortech nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Obortech hinna ennustust kohe!

OBOT kohalike valuutade suhtes

Obortech (OBOT) tokenoomika

Obortech (OBOT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OBOT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Obortech (OBOT) kohta

Kui palju on Obortech (OBOT) tänapäeval väärt?
Reaalajas OBOT hind USD on 0.00773205 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OBOT/USD hind?
Praegune hind OBOT/USD on $ 0.00773205. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Obortech turukapitalisatsioon?
OBOT turukapitalisatsioon on $ 1.53M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OBOT ringlev varu?
OBOT ringlev varu on 197.50M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OBOT (ATH) hind?
OBOT saavutab ATH hinna summas 0.132549 USD.
Mis oli kõigi aegade OBOT madalaim (ATL) hind?
OBOT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on OBOT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OBOT kauplemismaht on -- USD.
Kas OBOT sel aastal kõrgemale ka suundub?
OBOT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OBOT hinna ennustust.
