Neptune logo

Neptune hind (NEPT)

Loendis mitteolevad

1 NEPT/USD reaalajas hind:

$0.087116$0.087116
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Neptune (NEPT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:12:35 (UTC+8)

Neptune (NEPT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0$ 0

$ 0$ 0

$ 0.404177$ 0.404177

$ 0.069366$ 0.069366

--

--

0.00%

0.00%

Neptune (NEPT) reaalajas hind on $0.087116. Viimase 24 tunni jooksul NEPT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NEPTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.404177 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.069366.

Lüliajalise tootluse osas on NEPT muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Neptune (NEPT) – turuteave

$ 316.96K$ 316.96K

--
----

$ 1.74M$ 1.74M

3.60M 3.60M

20,000,000.0 20,000,000.0

Neptune praegune turukapitalisatsioon on $ 316.96K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NEPT ringlev varu on 3.60M, mille koguvaru on 20000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.74M.

Neptune (NEPT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Neptune ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Neptune ja USD hinnamuutus $ -0.0159821009.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Neptune ja USD hinnamuutus $ -0.0204269596.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Neptune ja USD hinnamuutus $ -0.0845541685459791.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0159821009-18.34%
60 päeva$ -0.0204269596-23.44%
90 päeva$ -0.0845541685459791-49.25%

Mis on Neptune (NEPT)

Neptune Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol on the Injective blockchain, enabling users to lend and borrow a variety of cryptocurrencies. The platform features a unique dynamic interest rate model that adjusts rates to encourage borrowing when market utilization is low, thereby achieving balanced and competitive rates for both lenders and borrowers. Lenders can earn interest by providing liquidity, while borrowers can obtain loans by collateralizing their crypto assets.

Üksuse Neptune (NEPT) allikas

Ametlik veebisait

Neptune hinna ennustus (USD)

Kui palju on Neptune (NEPT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Neptune (NEPT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Neptune nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Neptune hinna ennustust kohe!

NEPT kohalike valuutade suhtes

Neptune (NEPT) tokenoomika

Neptune (NEPT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NEPT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Neptune (NEPT) kohta

Kui palju on Neptune (NEPT) tänapäeval väärt?
Reaalajas NEPT hind USD on 0.087116 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NEPT/USD hind?
Praegune hind NEPT/USD on $ 0.087116. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Neptune turukapitalisatsioon?
NEPT turukapitalisatsioon on $ 316.96K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NEPT ringlev varu?
NEPT ringlev varu on 3.60M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NEPT (ATH) hind?
NEPT saavutab ATH hinna summas 0.404177 USD.
Mis oli kõigi aegade NEPT madalaim (ATL) hind?
NEPT nägi ATL hinda summas 0.069366 USD.
Milline on NEPT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NEPT kauplemismaht on -- USD.
Kas NEPT sel aastal kõrgemale ka suundub?
NEPT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NEPT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.