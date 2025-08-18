Mis on Neptune (NEPT)

Neptune Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol on the Injective blockchain, enabling users to lend and borrow a variety of cryptocurrencies. The platform features a unique dynamic interest rate model that adjusts rates to encourage borrowing when market utilization is low, thereby achieving balanced and competitive rates for both lenders and borrowers. Lenders can earn interest by providing liquidity, while borrowers can obtain loans by collateralizing their crypto assets.

Neptune hinna ennustus (USD)

Kui palju on Neptune (NEPT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Neptune (NEPT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Neptune nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

NEPT kohalike valuutade suhtes

Neptune (NEPT) tokenoomika

Neptune (NEPT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NEPT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Neptune (NEPT) kohta Kui palju on Neptune (NEPT) tänapäeval väärt? Reaalajas NEPT hind USD on 0.087116 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NEPT/USD hind? $ 0.087116 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NEPT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Neptune turukapitalisatsioon? NEPT turukapitalisatsioon on $ 316.96K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NEPT ringlev varu? NEPT ringlev varu on 3.60M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NEPT (ATH) hind? NEPT saavutab ATH hinna summas 0.404177 USD . Mis oli kõigi aegade NEPT madalaim (ATL) hind? NEPT nägi ATL hinda summas 0.069366 USD . Milline on NEPT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NEPT kauplemismaht on -- USD . Kas NEPT sel aastal kõrgemale ka suundub? NEPT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NEPT hinna ennustust

