Neptune (NEPT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Neptune (NEPT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Neptune (NEPT) teave Neptune Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol on the Injective blockchain, enabling users to lend and borrow a variety of cryptocurrencies. The platform features a unique dynamic interest rate model that adjusts rates to encourage borrowing when market utilization is low, thereby achieving balanced and competitive rates for both lenders and borrowers. Lenders can earn interest by providing liquidity, while borrowers can obtain loans by collateralizing their crypto assets. Ametlik veebisait: https://nept.finance/ Ostke NEPT kohe!

Neptune (NEPT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Neptune (NEPT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 316.96K $ 316.96K $ 316.96K Koguvaru: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Ringlev varu: $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.404177 $ 0.404177 $ 0.404177 Kõigi aegade madalaim: $ 0.069366 $ 0.069366 $ 0.069366 Praegune hind: $ 0.087116 $ 0.087116 $ 0.087116 Lisateave Neptune (NEPT) hinna kohta

Neptune (NEPT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Neptune (NEPT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NEPT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NEPT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NEPT tokeni tokenoomikat, avastage NEPT tokeni reaalajas hinda!

NEPT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NEPT võiks suunduda? Meie NEPT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NEPT tokeni hinna ennustust kohe!

