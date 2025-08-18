Muhdo Hub hind (DNA)
Muhdo Hub (DNA) reaalajas hind on $0.00112223. Viimase 24 tunni jooksul DNA kaubeldud madalaim $ 0.00111119 ja kõrgeim $ 0.00116702 näitab aktiivset turu volatiivsust. DNAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.088083 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00111119.
Lüliajalise tootluse osas on DNA muutunud +0.87% viimase tunni jooksul, -1.66% 24 tunni vältel -18.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Muhdo Hub praegune turukapitalisatsioon on $ 1.98M -- 24 tunnise kauplemismahuga. DNA ringlev varu on 1.77B, mille koguvaru on 4786912991.86705. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.36M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Muhdo Hub ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Muhdo Hub ja USD hinnamuutus $ -0.0005123379.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Muhdo Hub ja USD hinnamuutus $ -0.0006292203.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Muhdo Hub ja USD hinnamuutus $ -0.001076168207647259.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-1.66%
|30 päeva
|$ -0.0005123379
|-45.65%
|60 päeva
|$ -0.0006292203
|-56.06%
|90 päeva
|$ -0.001076168207647259
|-48.95%
Muhdo's AI-driven health ecosystem empowers you to stake, earn, and access tailored wellness products based on your unique genetic makeup. Why $DNA Token? Through the implementation of a Web3 based $DNA Token, the health and wellbeing services provided by Muhdo are dramatically enhanced. Muhdo is able to provide its own unique framework on the Web3 layer to create a secure and improved experience for Muhdo Hub users. Turn Health in to Wealth In addition to the health benefits that the $DNA Token provides through the user experience, the $DNA Token also provides opportunities for extended user rewards. Muhdo App users, at their discretion, are able to anonymously offer their individual data for research in exchange for $DNA Token rewards. This Data Mining feature further opens the pathway to revenue share. Muhdo Earn Muhdo Earn is an exciting feature that provides $DNA Token users the opportunity to earn a share of revenue generated by Muhdo through a staking pool. Muhdo users are able to stake their $DNA Tokens that they have earned to periodically receive even more $DNA Tokens for use in the Muhdo Ecosystem. The Muhdo User Experience A Muhdo user is onboarded through the Muhdo Hub and is encouraged to perform a DNA or epigenetic test to receive specific information about their own health and DNA. This unique data is utilized in the Muhdo Hub to make informed decisions to improve their health. By using the Muhdo App, rewards in the form of the $DNA Token can be earned and redeemed for health products recommended and provided by Muhdo based on the user's specific requirements.
Muhdo Hub (DNA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DNA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
