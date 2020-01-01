Muhdo Hub (DNA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Muhdo Hub (DNA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Muhdo Hub (DNA) teave Muhdo's AI-driven health ecosystem empowers you to stake, earn, and access tailored wellness products based on your unique genetic makeup. Why $DNA Token? Through the implementation of a Web3 based $DNA Token, the health and wellbeing services provided by Muhdo are dramatically enhanced. Muhdo is able to provide its own unique framework on the Web3 layer to create a secure and improved experience for Muhdo Hub users. Turn Health in to Wealth In addition to the health benefits that the $DNA Token provides through the user experience, the $DNA Token also provides opportunities for extended user rewards. Muhdo App users, at their discretion, are able to anonymously offer their individual data for research in exchange for $DNA Token rewards. This Data Mining feature further opens the pathway to revenue share. Muhdo Earn Muhdo Earn is an exciting feature that provides $DNA Token users the opportunity to earn a share of revenue generated by Muhdo through a staking pool. Muhdo users are able to stake their $DNA Tokens that they have earned to periodically receive even more $DNA Tokens for use in the Muhdo Ecosystem. The Muhdo User Experience A Muhdo user is onboarded through the Muhdo Hub and is encouraged to perform a DNA or epigenetic test to receive specific information about their own health and DNA. This unique data is utilized in the Muhdo Hub to make informed decisions to improve their health. By using the Muhdo App, rewards in the form of the $DNA Token can be earned and redeemed for health products recommended and provided by Muhdo based on the user's specific requirements. Ametlik veebisait: https://www.muhdohub.xyz/ Valge raamat: https://docs.muhdohub.com/ Ostke DNA kohe!

Muhdo Hub (DNA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Muhdo Hub (DNA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Koguvaru: $ 4.79B $ 4.79B $ 4.79B Ringlev varu: $ 1.77B $ 1.77B $ 1.77B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.21M $ 5.21M $ 5.21M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.088083 $ 0.088083 $ 0.088083 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00104269 $ 0.00104269 $ 0.00104269 Praegune hind: $ 0.00108855 $ 0.00108855 $ 0.00108855 Lisateave Muhdo Hub (DNA) hinna kohta

Muhdo Hub (DNA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Muhdo Hub (DNA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DNA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DNA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DNA tokeni tokenoomikat, avastage DNA tokeni reaalajas hinda!

DNA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DNA võiks suunduda? Meie DNA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DNA tokeni hinna ennustust kohe!

