MOONUT hind (MOONUT)

Loendis mitteolevad

1 MOONUT/USD reaalajas hind:

--
----
-3.70%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
MOONUT (MOONUT) reaalajas hinnagraafik
MOONUT (MOONUT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.78%

+0.76%

+0.76%

MOONUT (MOONUT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MOONUT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MOONUTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MOONUT muutunud -- viimase tunni jooksul, -3.78% 24 tunni vältel +0.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MOONUT (MOONUT) – turuteave

$ 16.81K
$ 16.81K$ 16.81K

--
----

$ 16.81K
$ 16.81K$ 16.81K

998.55M
998.55M 998.55M

998,552,121.208148
998,552,121.208148 998,552,121.208148

MOONUT praegune turukapitalisatsioon on $ 16.81K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MOONUT ringlev varu on 998.55M, mille koguvaru on 998552121.208148. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.81K.

MOONUT (MOONUT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse MOONUT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MOONUT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MOONUT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MOONUT ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.78%
30 päeva$ 0-11.66%
60 päeva$ 0+14.77%
90 päeva$ 0--

Mis on MOONUT (MOONUT)

$MOONUT: The Chunky Hero Charging Through the Crypto Jungle In a world full of paper-thin promises and recycled memes, it takes something bold, bizarre, and undeniably chunky to break through the noise. Meet $MOONUT — half hippo, half nut, and all unstoppable. He's not here to play by the rules. He's here to bulldoze them. With the brute strength of a river beast and the unpredictable madness of a cracked coconut, $MOONUT isn’t just another token. He’s a movement. A meme with muscle. A coin with character. Born from chaos and carved into crypto legend, $MOONUT is the embodiment of raw, unfiltered energy. Hippos are nature’s tanks — underestimated, aggressive, and impossible to ignore. Nuts are unpredictable — you never know what's inside until it's cracked. Put them together and you’ve got a creature no chart can contain, no trend can predict. That’s $MOONUT.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse MOONUT (MOONUT) allikas

Ametlik veebisait

MOONUT hinna ennustus (USD)

Kui palju on MOONUT (MOONUT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MOONUT (MOONUT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MOONUT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MOONUT hinna ennustust kohe!

MOONUT kohalike valuutade suhtes

MOONUT (MOONUT) tokenoomika

MOONUT (MOONUT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOONUT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MOONUT (MOONUT) kohta

Kui palju on MOONUT (MOONUT) tänapäeval väärt?
Reaalajas MOONUT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MOONUT/USD hind?
Praegune hind MOONUT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MOONUT turukapitalisatsioon?
MOONUT turukapitalisatsioon on $ 16.81K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MOONUT ringlev varu?
MOONUT ringlev varu on 998.55M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MOONUT (ATH) hind?
MOONUT saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade MOONUT madalaim (ATL) hind?
MOONUT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MOONUT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MOONUT kauplemismaht on -- USD.
Kas MOONUT sel aastal kõrgemale ka suundub?
MOONUT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MOONUT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.