Mis on MISHA (MISHA)

Misha (MISHA) - A Community-Driven Project Inspired by 'Vitalik: An Ethereum Story,' Misha is a newly celebrated dog, adored by the crypto community, and famously associated with Vitalik Buterin, the co-founder of Ethereum. Misha appeared in the end credits of "Vitalik: An Ethereum Story," a globally premiered documentary that brought Misha into the spotlight. This project pays homage to Misha, drawing inspiration from the loyalty, resilience, and community spirit the dog represents. Misha is the first token of its kind deployed on Ethereum, fully owned and managed with love by its global community. What sets this project apart is its dedication to decentralization and the collective effort of its members to restore and grow the project after it faced initial challenges. Despite difficulties, the community came together to rebuild key assets and infrastructure, showcasing a united front for the success of the token. The $MISHA token is not only a tribute to the beloved dog but also serves as a symbol of unity and perseverance within the blockchain ecosystem. Entirely community-owned and operated, this project reflects the power of collaboration and shared vision in the decentralized finance space.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse MISHA (MISHA) allikas Ametlik veebisait

MISHA hinna ennustus (USD)

Kui palju on MISHA (MISHA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MISHA (MISHA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MISHA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MISHA hinna ennustust kohe!

MISHA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

MISHA (MISHA) tokenoomika

MISHA (MISHA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MISHA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MISHA (MISHA) kohta Kui palju on MISHA (MISHA) tänapäeval väärt? Reaalajas MISHA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MISHA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MISHA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MISHA turukapitalisatsioon? MISHA turukapitalisatsioon on $ 88.12K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MISHA ringlev varu? MISHA ringlev varu on 420.69B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MISHA (ATH) hind? MISHA saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade MISHA madalaim (ATL) hind? MISHA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MISHA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MISHA kauplemismaht on -- USD . Kas MISHA sel aastal kõrgemale ka suundub? MISHA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MISHA hinna ennustust

MISHA (MISHA) Olulised valdkonna uudised