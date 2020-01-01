MISHA (MISHA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MISHA (MISHA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MISHA (MISHA) teave Misha (MISHA) - A Community-Driven Project Inspired by 'Vitalik: An Ethereum Story,' Misha is a newly celebrated dog, adored by the crypto community, and famously associated with Vitalik Buterin, the co-founder of Ethereum. Misha appeared in the end credits of "Vitalik: An Ethereum Story," a globally premiered documentary that brought Misha into the spotlight. This project pays homage to Misha, drawing inspiration from the loyalty, resilience, and community spirit the dog represents. Misha is the first token of its kind deployed on Ethereum, fully owned and managed with love by its global community. What sets this project apart is its dedication to decentralization and the collective effort of its members to restore and grow the project after it faced initial challenges. Despite difficulties, the community came together to rebuild key assets and infrastructure, showcasing a united front for the success of the token. The $MISHA token is not only a tribute to the beloved dog but also serves as a symbol of unity and perseverance within the blockchain ecosystem. Entirely community-owned and operated, this project reflects the power of collaboration and shared vision in the decentralized finance space. Ametlik veebisait: https://mishacto.org/ Ostke MISHA kohe!

MISHA (MISHA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MISHA (MISHA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 85.47K $ 85.47K $ 85.47K Koguvaru: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Ringlev varu: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 85.47K $ 85.47K $ 85.47K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave MISHA (MISHA) hinna kohta

MISHA (MISHA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MISHA (MISHA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MISHA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MISHA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MISHA tokeni tokenoomikat, avastage MISHA tokeni reaalajas hinda!

MISHA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MISHA võiks suunduda? Meie MISHA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MISHA tokeni hinna ennustust kohe!

