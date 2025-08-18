Rohkem infot $MICHI

$MICHI Hinnainfo

$MICHI Valge raamat

$MICHI Ametlik veebisait

$MICHI Tokenoomika

$MICHI Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

michi logo

michi hind ($MICHI)

Loendis mitteolevad

1 $MICHI/USD reaalajas hind:

$0.02605529
$0.02605529$0.02605529
-9.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
michi ($MICHI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:34:04 (UTC+8)

michi ($MICHI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02596969
$ 0.02596969$ 0.02596969
24 h madal
$ 0.02940322
$ 0.02940322$ 0.02940322
24 h kõrge

$ 0.02596969
$ 0.02596969$ 0.02596969

$ 0.02940322
$ 0.02940322$ 0.02940322

$ 0.587659
$ 0.587659$ 0.587659

$ 0.01355204
$ 0.01355204$ 0.01355204

-2.62%

-9.47%

-18.37%

-18.37%

michi ($MICHI) reaalajas hind on $0.02596185. Viimase 24 tunni jooksul $MICHI kaubeldud madalaim $ 0.02596969 ja kõrgeim $ 0.02940322 näitab aktiivset turu volatiivsust. $MICHIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.587659 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01355204.

Lüliajalise tootluse osas on $MICHI muutunud -2.62% viimase tunni jooksul, -9.47% 24 tunni vältel -18.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

michi ($MICHI) – turuteave

$ 14.47M
$ 14.47M$ 14.47M

--
----

$ 14.47M
$ 14.47M$ 14.47M

555.77M
555.77M 555.77M

555,770,695.0
555,770,695.0 555,770,695.0

michi praegune turukapitalisatsioon on $ 14.47M -- 24 tunnise kauplemismahuga. $MICHI ringlev varu on 555.77M, mille koguvaru on 555770695.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.47M.

michi ($MICHI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse michi ja USD hinnamuutus $ -0.00271800682597849.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse michi ja USD hinnamuutus $ -0.0043235203.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse michi ja USD hinnamuutus $ -0.0046999567.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse michi ja USD hinnamuutus $ -0.030181205283416926.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00271800682597849-9.47%
30 päeva$ -0.0043235203-16.65%
60 päeva$ -0.0046999567-18.10%
90 päeva$ -0.030181205283416926-53.75%

Mis on michi ($MICHI)

MichiCoin emerges as a novel meme-based token on the Solana blockchain, garnering attention for its affiliation with Michi, an internet-famous feline figure. This digital asset encapsulates the fervor of meme culture while harnessing the potential of blockchain technology. Key Attributes: Michi's Endorsement: Backed by the renown of Michi, recognized as one of the most memeable cats on the internet, MichiCoin inherits a substantial following from cat enthusiasts and meme aficionados alike. Tokenomics: Employing a carefully structured supply mechanism and supported by a fervent community, MichiCoin demonstrates a strong potential for exponential growth within the cryptocurrency space. Community Engagement: The MichiCoin ecosystem fosters a vibrant community of participants, ranging from seasoned traders to newcomers, all drawn together by their shared appreciation for feline charm and meme culture.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse michi ($MICHI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

michi hinna ennustus (USD)

Kui palju on michi ($MICHI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie michi ($MICHI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida michi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake michi hinna ennustust kohe!

$MICHI kohalike valuutade suhtes

michi ($MICHI) tokenoomika

michi ($MICHI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $MICHI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse michi ($MICHI) kohta

Kui palju on michi ($MICHI) tänapäeval väärt?
Reaalajas $MICHI hind USD on 0.02596185 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $MICHI/USD hind?
Praegune hind $MICHI/USD on $ 0.02596185. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on michi turukapitalisatsioon?
$MICHI turukapitalisatsioon on $ 14.47M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $MICHI ringlev varu?
$MICHI ringlev varu on 555.77M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $MICHI (ATH) hind?
$MICHI saavutab ATH hinna summas 0.587659 USD.
Mis oli kõigi aegade $MICHI madalaim (ATL) hind?
$MICHI nägi ATL hinda summas 0.01355204 USD.
Milline on $MICHI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $MICHI kauplemismaht on -- USD.
Kas $MICHI sel aastal kõrgemale ka suundub?
$MICHI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $MICHI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:34:04 (UTC+8)

michi ($MICHI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.