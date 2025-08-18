Mis on Maxwell (MAXWELL)

Meet Maxwell the Cat: the TikTok-famous feline known for wearing a GoPro and stirring up trouble in the neighborhood. Maxwell, the “terror of the streets,” has inspired a community-driven cryptocurrency, $Maxwell, for cat enthusiasts, meme lovers, and crypto adventurers alike. Now, the infamous TikTok cat with 2.4M followers ready to take over Solana. This project is endorsed by the TikTok owner itself.

Maxwell hinna ennustus (USD)

Kui palju on Maxwell (MAXWELL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Maxwell (MAXWELL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Maxwell nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

MAXWELL kohalike valuutade suhtes

Maxwell (MAXWELL) tokenoomika

Maxwell (MAXWELL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAXWELL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Maxwell (MAXWELL) kohta Kui palju on Maxwell (MAXWELL) tänapäeval väärt? Reaalajas MAXWELL hind USD on 0.00002985 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MAXWELL/USD hind? $ 0.00002985 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MAXWELL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Maxwell turukapitalisatsioon? MAXWELL turukapitalisatsioon on $ 28.40K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MAXWELL ringlev varu? MAXWELL ringlev varu on 951.64M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MAXWELL (ATH) hind? MAXWELL saavutab ATH hinna summas 0.00098628 USD . Mis oli kõigi aegade MAXWELL madalaim (ATL) hind? MAXWELL nägi ATL hinda summas 0.00001897 USD . Milline on MAXWELL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MAXWELL kauplemismaht on -- USD . Kas MAXWELL sel aastal kõrgemale ka suundub? MAXWELL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MAXWELL hinna ennustust

