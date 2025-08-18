Rohkem infot MAXWELL

MAXWELL Hinnainfo

MAXWELL Ametlik veebisait

MAXWELL Tokenoomika

MAXWELL Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Maxwell logo

Maxwell hind (MAXWELL)

Loendis mitteolevad

1 MAXWELL/USD reaalajas hind:

--
----
+1.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Maxwell (MAXWELL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:10:33 (UTC+8)

Maxwell (MAXWELL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00002929
$ 0.00002929$ 0.00002929
24 h madal
$ 0.00002981
$ 0.00002981$ 0.00002981
24 h kõrge

$ 0.00002929
$ 0.00002929$ 0.00002929

$ 0.00002981
$ 0.00002981$ 0.00002981

$ 0.00098628
$ 0.00098628$ 0.00098628

$ 0.00001897
$ 0.00001897$ 0.00001897

+0.88%

+1.63%

-1.65%

-1.65%

Maxwell (MAXWELL) reaalajas hind on $0.00002985. Viimase 24 tunni jooksul MAXWELL kaubeldud madalaim $ 0.00002929 ja kõrgeim $ 0.00002981 näitab aktiivset turu volatiivsust. MAXWELLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00098628 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00001897.

Lüliajalise tootluse osas on MAXWELL muutunud +0.88% viimase tunni jooksul, +1.63% 24 tunni vältel -1.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Maxwell (MAXWELL) – turuteave

$ 28.40K
$ 28.40K$ 28.40K

--
----

$ 29.84K
$ 29.84K$ 29.84K

951.64M
951.64M 951.64M

999,727,693.064632
999,727,693.064632 999,727,693.064632

Maxwell praegune turukapitalisatsioon on $ 28.40K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MAXWELL ringlev varu on 951.64M, mille koguvaru on 999727693.064632. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 29.84K.

Maxwell (MAXWELL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Maxwell ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Maxwell ja USD hinnamuutus $ -0.0000015383.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Maxwell ja USD hinnamuutus $ -0.0000062491.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Maxwell ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+1.63%
30 päeva$ -0.0000015383-5.15%
60 päeva$ -0.0000062491-20.93%
90 päeva$ 0--

Mis on Maxwell (MAXWELL)

Meet Maxwell the Cat: the TikTok-famous feline known for wearing a GoPro and stirring up trouble in the neighborhood. Maxwell, the “terror of the streets,” has inspired a community-driven cryptocurrency, $Maxwell, for cat enthusiasts, meme lovers, and crypto adventurers alike. Now, the infamous TikTok cat with 2.4M followers ready to take over Solana. This project is endorsed by the TikTok owner itself.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Maxwell (MAXWELL) allikas

Ametlik veebisait

Maxwell hinna ennustus (USD)

Kui palju on Maxwell (MAXWELL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Maxwell (MAXWELL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Maxwell nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Maxwell hinna ennustust kohe!

MAXWELL kohalike valuutade suhtes

Maxwell (MAXWELL) tokenoomika

Maxwell (MAXWELL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAXWELL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Maxwell (MAXWELL) kohta

Kui palju on Maxwell (MAXWELL) tänapäeval väärt?
Reaalajas MAXWELL hind USD on 0.00002985 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MAXWELL/USD hind?
Praegune hind MAXWELL/USD on $ 0.00002985. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Maxwell turukapitalisatsioon?
MAXWELL turukapitalisatsioon on $ 28.40K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MAXWELL ringlev varu?
MAXWELL ringlev varu on 951.64M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MAXWELL (ATH) hind?
MAXWELL saavutab ATH hinna summas 0.00098628 USD.
Mis oli kõigi aegade MAXWELL madalaim (ATL) hind?
MAXWELL nägi ATL hinda summas 0.00001897 USD.
Milline on MAXWELL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MAXWELL kauplemismaht on -- USD.
Kas MAXWELL sel aastal kõrgemale ka suundub?
MAXWELL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MAXWELL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:10:33 (UTC+8)

Maxwell (MAXWELL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.