1 KACY/USD reaalajas hind:

$0.00023863
$0.00023863$0.00023863
-9.90%1D
markkacy (KACY) reaalajas hinnagraafik
markkacy (KACY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.057367
$ 0.057367$ 0.057367

$ 0
$ 0$ 0

-0.61%

-9.99%

-8.94%

-8.94%

markkacy (KACY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul KACY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KACYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.057367 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KACY muutunud -0.61% viimase tunni jooksul, -9.99% 24 tunni vältel -8.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

markkacy (KACY) – turuteave

$ 238.21K
$ 238.21K$ 238.21K

--
----

$ 238.21K
$ 238.21K$ 238.21K

999.79M
999.79M 999.79M

999,790,987.203427
999,790,987.203427 999,790,987.203427

markkacy praegune turukapitalisatsioon on $ 238.21K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KACY ringlev varu on 999.79M, mille koguvaru on 999790987.203427. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 238.21K.

markkacy (KACY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse markkacy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse markkacy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse markkacy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse markkacy ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-9.99%
30 päeva$ 0-28.52%
60 päeva$ 0-31.70%
90 päeva$ 0--

Mis on markkacy (KACY)

The $KACY project on the Solana network is a community-driven meme token aiming to foster widespread engagement and participation. Its key objectives include building a strong user base, promoting fun in crypto, and leveraging Solana's speed and low fees for accessibility. The project features a burned liquidity pool and decentralization-focused tokenomics, but it is still in its early phases, with speculative potential for growth.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

markkacy hinna ennustus (USD)

Kui palju on markkacy (KACY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie markkacy (KACY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida markkacy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake markkacy hinna ennustust kohe!

markkacy (KACY) tokenoomika

markkacy (KACY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KACY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse markkacy (KACY) kohta

Kui palju on markkacy (KACY) tänapäeval väärt?
Reaalajas KACY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KACY/USD hind?
Praegune hind KACY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on markkacy turukapitalisatsioon?
KACY turukapitalisatsioon on $ 238.21K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KACY ringlev varu?
KACY ringlev varu on 999.79M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KACY (ATH) hind?
KACY saavutab ATH hinna summas 0.057367 USD.
Mis oli kõigi aegade KACY madalaim (ATL) hind?
KACY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KACY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KACY kauplemismaht on -- USD.
Kas KACY sel aastal kõrgemale ka suundub?
KACY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KACY hinna ennustust.
markkacy (KACY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

