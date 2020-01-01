markkacy (KACY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi markkacy (KACY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

markkacy (KACY) teave The $KACY project on the Solana network is a community-driven meme token aiming to foster widespread engagement and participation. Its key objectives include building a strong user base, promoting fun in crypto, and leveraging Solana's speed and low fees for accessibility. The project features a burned liquidity pool and decentralization-focused tokenomics, but it is still in its early phases, with speculative potential for growth. Ametlik veebisait: https://www.markkacy.lol/

markkacy (KACY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage markkacy (KACY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 221.12K $ 221.12K $ 221.12K Koguvaru: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Ringlev varu: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 221.12K $ 221.12K $ 221.12K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.057367 $ 0.057367 $ 0.057367 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00022168 $ 0.00022168 $ 0.00022168 Lisateave markkacy (KACY) hinna kohta

markkacy (KACY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud markkacy (KACY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KACY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KACY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KACY tokeni tokenoomikat, avastage KACY tokeni reaalajas hinda!

KACY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KACY võiks suunduda? Meie KACY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

