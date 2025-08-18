Rohkem infot 3D

3D Hinnainfo

3D Ametlik veebisait

3D Tokenoomika

3D Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

MAN logo

MAN hind (3D)

Loendis mitteolevad

1 3D/USD reaalajas hind:

--
----
-4.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
MAN (3D) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:00:23 (UTC+8)

MAN (3D) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.04%

-4.60%

-48.20%

-48.20%

MAN (3D) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul 3D kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. 3Dkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on 3D muutunud +2.04% viimase tunni jooksul, -4.60% 24 tunni vältel -48.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MAN (3D) – turuteave

$ 72.00K
$ 72.00K$ 72.00K

--
----

$ 72.00K
$ 72.00K$ 72.00K

988.82M
988.82M 988.82M

988,821,895.342841
988,821,895.342841 988,821,895.342841

MAN praegune turukapitalisatsioon on $ 72.00K -- 24 tunnise kauplemismahuga. 3D ringlev varu on 988.82M, mille koguvaru on 988821895.342841. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 72.00K.

MAN (3D) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse MAN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MAN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MAN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MAN ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.60%
30 päeva$ 0-60.90%
60 päeva$ 0--
90 päeva$ 0--

Mis on MAN (3D)

3D MAN, once a Solana-based meme token languishing with a $2,000 market cap, has been revitalized by two dedicated admins who overhauled its social media presence and launched a dynamic website. With ambitions to ignite a 3D meme revolution, 3D MAN aims to pioneer the first 3D token launchpad on Solana, utilizing $MAN and SOL as trading pairs for new 3D-based tokens to drive demand and enhance $MAN’s value. Though currently lacking direct utility, the project thrives on a passionate community of traders united in crafting a groundbreaking crypto meta from scratch. The team’s transparency, with doxxed members, and plans for AI-enhanced 3D graphics and videos further fuel its momentum, positioning 3D MAN as a bold contender in the meme coin space.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse MAN (3D) allikas

Ametlik veebisait

MAN hinna ennustus (USD)

Kui palju on MAN (3D) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MAN (3D) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MAN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MAN hinna ennustust kohe!

3D kohalike valuutade suhtes

MAN (3D) tokenoomika

MAN (3D) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 3D tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MAN (3D) kohta

Kui palju on MAN (3D) tänapäeval väärt?
Reaalajas 3D hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune 3D/USD hind?
Praegune hind 3D/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MAN turukapitalisatsioon?
3D turukapitalisatsioon on $ 72.00K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on 3D ringlev varu?
3D ringlev varu on 988.82M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim 3D (ATH) hind?
3D saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade 3D madalaim (ATL) hind?
3D nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on 3D kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine 3D kauplemismaht on -- USD.
Kas 3D sel aastal kõrgemale ka suundub?
3D võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake 3D hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:00:23 (UTC+8)

MAN (3D) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.