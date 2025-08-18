Matrix AI Network (MAN) reaalajas hind on $ 0.0067. Viimase 24 tunni jooksul MAN kaubeldud madalaim $ 0.00624 ja kõrgeim $ 0.00694 näitab aktiivset turu volatiivsust. MANkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.7901400327682495 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002571595654983904.
Lüliajalise tootluse osas on MAN muutunud -0.30% viimase tunni jooksul, -0.29% 24 tunni vältel -15.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Matrix AI Network (MAN) – turuteave
Matrix AI Network praegune turukapitalisatsioon on $ 3.12M$ 79.08K 24 tunnise kauplemismahuga. MAN ringlev varu on 465.05M, mille koguvaru on 765054953.3347057. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.70M.
Matrix AI Network (MAN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Matrix AI Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Matrix AI Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris MAN muutuse $ -0.0000195 (-0.29%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Matrix AI Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0012 (-15.19%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Matrix AI Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MAN $ -0.00039 (-5.51%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Matrix AI Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00395 (-37.09%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Matrix AI Network (MAN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Matrix AI Network, inspired by the film Matrix, was established in 2017. Ever since then, we have been working on 1.0 applying AI to optimize the MATRIX public chain, and on 2.0 constructing a decentralized AI economy. Starting from 2023, we are into Matrix 3.0, which we blend neuroscience with deliverables from 1.0 and 2.0. Essentially, we use brain signal for Avatar Intelligence (AvI) realizing the scenario imagined by the Matrix films where human brain is uploaded to the Internet. This means everyone will have his/her own digital avatar in the Metaverse.
