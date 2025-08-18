Rohkem infot MAN

Matrix AI Network hind(MAN)

$0.0067
-0.29%1D
Matrix AI Network (MAN) reaalajas hinnagraafik
Matrix AI Network (MAN) hinna teave (USD)

$ 0.00624
24 h madal
$ 0.00694
24 h kõrge

$ 0.00624
$ 0.00694
$ 1.7901400327682495
$ 0.002571595654983904
-0.30%

-0.29%

-15.62%

-15.62%

Matrix AI Network (MAN) reaalajas hind on $ 0.0067. Viimase 24 tunni jooksul MAN kaubeldud madalaim $ 0.00624 ja kõrgeim $ 0.00694 näitab aktiivset turu volatiivsust. MANkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.7901400327682495 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002571595654983904.

Lüliajalise tootluse osas on MAN muutunud -0.30% viimase tunni jooksul, -0.29% 24 tunni vältel -15.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Matrix AI Network (MAN) – turuteave

$ 3.12M
$ 79.08K
$ 6.70M
465.05M
1,000,000,000
765,054,953.3347057
46.50%

Matrix AI Network praegune turukapitalisatsioon on $ 3.12M $ 79.08K 24 tunnise kauplemismahuga. MAN ringlev varu on 465.05M, mille koguvaru on 765054953.3347057. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.70M.

Matrix AI Network (MAN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Matrix AI Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000195-0.29%
30 päeva$ -0.0012-15.19%
60 päeva$ -0.00039-5.51%
90 päeva$ -0.00395-37.09%
Matrix AI Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris MAN muutuse $ -0.0000195 (-0.29%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Matrix AI Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0012 (-15.19%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Matrix AI Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MAN $ -0.00039 (-5.51%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Matrix AI Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00395 (-37.09%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Matrix AI Network (MAN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Matrix AI Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Matrix AI Network (MAN)

The Matrix AI Network, inspired by the film Matrix, was established in 2017. Ever since then, we have been working on 1.0 applying AI to optimize the MATRIX public chain, and on 2.0 constructing a decentralized AI economy. Starting from 2023, we are into Matrix 3.0, which we blend neuroscience with deliverables from 1.0 and 2.0. Essentially, we use brain signal for Avatar Intelligence (AvI) realizing the scenario imagined by the Matrix films where human brain is uploaded to the Internet. This means everyone will have his/her own digital avatar in the Metaverse.

Matrix AI Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Matrix AI Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MAN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Matrix AI Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Matrix AI Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Matrix AI Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Matrix AI Network (MAN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Matrix AI Network (MAN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Matrix AI Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Matrix AI Network hinna ennustust kohe!

Matrix AI Network (MAN) tokenoomika

Matrix AI Network (MAN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Matrix AI Network (MAN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Matrix AI Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Matrix AI Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MAN kohalike valuutade suhtes

Matrix AI Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Matrix AI Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Matrix AI Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Matrix AI Network kohta

Kui palju on Matrix AI Network (MAN) tänapäeval väärt?
Reaalajas MAN hind USD on 0.0067 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MAN/USD hind?
Praegune hind MAN/USD on $ 0.0067. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Matrix AI Network turukapitalisatsioon?
MAN turukapitalisatsioon on $ 3.12M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MAN ringlev varu?
MAN ringlev varu on 465.05M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MAN (ATH) hind?
MAN saavutab ATH hinna summas 1.7901400327682495 USD.
Mis oli kõigi aegade MAN madalaim (ATL) hind?
MAN nägi ATL hinda summas 0.002571595654983904 USD.
Milline on MAN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MAN kauplemismaht on $ 79.08K USD.
Kas MAN sel aastal kõrgemale ka suundub?
MAN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MAN hinna ennustust.
Matrix AI Network (MAN) Olulised valdkonna uudised

08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

