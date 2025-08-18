Rohkem infot MAIAR

MAIAR logo

MAIAR hind (MAIAR)

Loendis mitteolevad

1 MAIAR/USD reaalajas hind:

$0.0004315
$0.0004315
-8.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
MAIAR (MAIAR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:57:13 (UTC+8)

MAIAR (MAIAR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00042908
$ 0.00042908
24 h madal
$ 0.00047845
$ 0.00047845
24 h kõrge

$ 0.00042908
$ 0.00042908

$ 0.00047845
$ 0.00047845

$ 0.0105827
$ 0.0105827

$ 0.00034758
$ 0.00034758

-1.01%

-8.71%

-9.09%

-9.09%

MAIAR (MAIAR) reaalajas hind on $0.00042908. Viimase 24 tunni jooksul MAIAR kaubeldud madalaim $ 0.00042908 ja kõrgeim $ 0.00047845 näitab aktiivset turu volatiivsust. MAIARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0105827 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00034758.

Lüliajalise tootluse osas on MAIAR muutunud -1.01% viimase tunni jooksul, -8.71% 24 tunni vältel -9.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MAIAR (MAIAR) – turuteave

$ 429.08K
$ 429.08K

--
--

$ 429.08K
$ 429.08K

999.98M
999.98M

999,980,400.81
999,980,400.81

MAIAR praegune turukapitalisatsioon on $ 429.08K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MAIAR ringlev varu on 999.98M, mille koguvaru on 999980400.81. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 429.08K.

MAIAR (MAIAR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse MAIAR ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MAIAR ja USD hinnamuutus $ -0.0001162236.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MAIAR ja USD hinnamuutus $ -0.0002579510.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MAIAR ja USD hinnamuutus $ -0.0027222244306587363.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.71%
30 päeva$ -0.0001162236-27.08%
60 päeva$ -0.0002579510-60.11%
90 päeva$ -0.0027222244306587363-86.38%

Mis on MAIAR (MAIAR)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse MAIAR (MAIAR) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

MAIAR hinna ennustus (USD)

Kui palju on MAIAR (MAIAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MAIAR (MAIAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MAIAR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MAIAR hinna ennustust kohe!

MAIAR kohalike valuutade suhtes

MAIAR (MAIAR) tokenoomika

MAIAR (MAIAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAIAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MAIAR (MAIAR) kohta

Kui palju on MAIAR (MAIAR) tänapäeval väärt?
Reaalajas MAIAR hind USD on 0.00042908 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MAIAR/USD hind?
Praegune hind MAIAR/USD on $ 0.00042908. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MAIAR turukapitalisatsioon?
MAIAR turukapitalisatsioon on $ 429.08K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MAIAR ringlev varu?
MAIAR ringlev varu on 999.98M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MAIAR (ATH) hind?
MAIAR saavutab ATH hinna summas 0.0105827 USD.
Mis oli kõigi aegade MAIAR madalaim (ATL) hind?
MAIAR nägi ATL hinda summas 0.00034758 USD.
Milline on MAIAR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MAIAR kauplemismaht on -- USD.
Kas MAIAR sel aastal kõrgemale ka suundub?
MAIAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MAIAR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:57:13 (UTC+8)

MAIAR (MAIAR) Olulised valdkonna uudised

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.