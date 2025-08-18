Mis on Magnet (MAGNET)

Üksuse Magnet (MAGNET) allikas Ametlik veebisait

Magnet hinna ennustus (USD)

Kui palju on Magnet (MAGNET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Magnet (MAGNET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Magnet nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

MAGNET kohalike valuutade suhtes

Magnet (MAGNET) tokenoomika

Magnet (MAGNET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAGNET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Magnet (MAGNET) kohta Kui palju on Magnet (MAGNET) tänapäeval väärt? Reaalajas MAGNET hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MAGNET/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MAGNET/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Magnet turukapitalisatsioon? MAGNET turukapitalisatsioon on $ 131.50K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MAGNET ringlev varu? MAGNET ringlev varu on 999.70M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MAGNET (ATH) hind? MAGNET saavutab ATH hinna summas 0.01268702 USD . Mis oli kõigi aegade MAGNET madalaim (ATL) hind? MAGNET nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MAGNET kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MAGNET kauplemismaht on -- USD . Kas MAGNET sel aastal kõrgemale ka suundub? MAGNET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MAGNET hinna ennustust

