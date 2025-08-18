Rohkem infot MAGNET

1 MAGNET/USD reaalajas hind:

$0.00013153
$0.00013153$0.00013153
-6.60%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Magnet (MAGNET) reaalajas hinnagraafik
Magnet (MAGNET) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01268702
$ 0.01268702$ 0.01268702

$ 0
$ 0$ 0

+0.42%

-6.69%

-10.68%

-10.68%

Magnet (MAGNET) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MAGNET kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MAGNETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01268702 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MAGNET muutunud +0.42% viimase tunni jooksul, -6.69% 24 tunni vältel -10.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Magnet (MAGNET) – turuteave

$ 131.50K
$ 131.50K$ 131.50K

--
----

$ 131.50K
$ 131.50K$ 131.50K

999.70M
999.70M 999.70M

999,700,655.836765
999,700,655.836765 999,700,655.836765

Magnet praegune turukapitalisatsioon on $ 131.50K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MAGNET ringlev varu on 999.70M, mille koguvaru on 999700655.836765. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 131.50K.

Magnet (MAGNET) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Magnet ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Magnet ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Magnet ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Magnet ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.69%
30 päeva$ 0-20.91%
60 päeva$ 0-30.62%
90 päeva$ 0--

Mis on Magnet (MAGNET)

Üksuse Magnet (MAGNET) allikas

Ametlik veebisait

Magnet hinna ennustus (USD)

Kui palju on Magnet (MAGNET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Magnet (MAGNET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Magnet nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Magnet hinna ennustust kohe!

MAGNET kohalike valuutade suhtes

Magnet (MAGNET) tokenoomika

Magnet (MAGNET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAGNET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Magnet (MAGNET) kohta

Kui palju on Magnet (MAGNET) tänapäeval väärt?
Reaalajas MAGNET hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MAGNET/USD hind?
Praegune hind MAGNET/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Magnet turukapitalisatsioon?
MAGNET turukapitalisatsioon on $ 131.50K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MAGNET ringlev varu?
MAGNET ringlev varu on 999.70M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MAGNET (ATH) hind?
MAGNET saavutab ATH hinna summas 0.01268702 USD.
Mis oli kõigi aegade MAGNET madalaim (ATL) hind?
MAGNET nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MAGNET kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MAGNET kauplemismaht on -- USD.
Kas MAGNET sel aastal kõrgemale ka suundub?
MAGNET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MAGNET hinna ennustust.
