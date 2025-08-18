Rohkem infot LUX

Lux Token logo

Lux Token hind (LUX)

Loendis mitteolevad

1 LUX/USD reaalajas hind:

$0.00327571
$0.00327571$0.00327571
+3.80%1D
USD
Lux Token (LUX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 13:44:55 (UTC+8)

Lux Token (LUX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00314905
$ 0.00314905$ 0.00314905
24 h madal
$ 0.00349665
$ 0.00349665$ 0.00349665
24 h kõrge

$ 0.00314905
$ 0.00314905$ 0.00314905

$ 0.00349665
$ 0.00349665$ 0.00349665

$ 0.02961746
$ 0.02961746$ 0.02961746

$ 0.00117546
$ 0.00117546$ 0.00117546

+0.42%

+3.63%

+28.72%

+28.72%

Lux Token (LUX) reaalajas hind on $0.00326908. Viimase 24 tunni jooksul LUX kaubeldud madalaim $ 0.00314905 ja kõrgeim $ 0.00349665 näitab aktiivset turu volatiivsust. LUXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02961746 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00117546.

Lüliajalise tootluse osas on LUX muutunud +0.42% viimase tunni jooksul, +3.63% 24 tunni vältel +28.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Lux Token (LUX) – turuteave

$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M

--
----

$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M

994.96M
994.96M 994.96M

994,959,106.792958
994,959,106.792958 994,959,106.792958

Lux Token praegune turukapitalisatsioon on $ 3.26M -- 24 tunnise kauplemismahuga. LUX ringlev varu on 994.96M, mille koguvaru on 994959106.792958. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.26M.

Lux Token (LUX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Lux Token ja USD hinnamuutus $ +0.00011459.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Lux Token ja USD hinnamuutus $ -0.0004458668.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Lux Token ja USD hinnamuutus $ +0.0003756163.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Lux Token ja USD hinnamuutus $ -0.001875159132790857.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00011459+3.63%
30 päeva$ -0.0004458668-13.63%
60 päeva$ +0.0003756163+11.49%
90 päeva$ -0.001875159132790857-36.45%

Mis on Lux Token (LUX)

Lux: The Multiplayer Internet, A Unified Way to Navigate the Internet on Blockchain Technology. Unlock Multiplayer Browsing. Explore a Digital Universe Composed of Shared Online Spaces. 🛸 With Lux every website transforms into a unique planet filled with activities and multiplayer features. This is the only overlay you will need while browsing the internet. 🪐 Hang Out And Play Easily: Jump into games and hang out with friends effortlessly in a space designed for seamless interaction and enjoyment. 🚀 There Is No Place Like Home: Design and decorate your own cozy corner of the internet where you can express yourself, unwind, and connect with friends in a setting that's truly your own. 🌌 Explore The Infinite: Embark on a journey through the digital cosmos, where every unique URL is a world of its own, waiting to be explored. Uncover the diversity and richness of the internet's landscapes, one click at a time.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Lux Token (LUX) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Lux Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lux Token (LUX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lux Token (LUX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lux Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lux Token hinna ennustust kohe!

LUX kohalike valuutade suhtes

Lux Token (LUX) tokenoomika

Lux Token (LUX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LUX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lux Token (LUX) kohta

Kui palju on Lux Token (LUX) tänapäeval väärt?
Reaalajas LUX hind USD on 0.00326908 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LUX/USD hind?
Praegune hind LUX/USD on $ 0.00326908. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Lux Token turukapitalisatsioon?
LUX turukapitalisatsioon on $ 3.26M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LUX ringlev varu?
LUX ringlev varu on 994.96M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LUX (ATH) hind?
LUX saavutab ATH hinna summas 0.02961746 USD.
Mis oli kõigi aegade LUX madalaim (ATL) hind?
LUX nägi ATL hinda summas 0.00117546 USD.
Milline on LUX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LUX kauplemismaht on -- USD.
Kas LUX sel aastal kõrgemale ka suundub?
LUX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LUX hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 13:44:55 (UTC+8)

