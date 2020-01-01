Lux Token (LUX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Lux Token (LUX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Lux Token (LUX) teave Lux: The Multiplayer Internet, A Unified Way to Navigate the Internet on Blockchain Technology. Unlock Multiplayer Browsing. Explore a Digital Universe Composed of Shared Online Spaces. 🛸 With Lux every website transforms into a unique planet filled with activities and multiplayer features. This is the only overlay you will need while browsing the internet. 🪐 Hang Out And Play Easily: Jump into games and hang out with friends effortlessly in a space designed for seamless interaction and enjoyment. 🚀 There Is No Place Like Home: Design and decorate your own cozy corner of the internet where you can express yourself, unwind, and connect with friends in a setting that's truly your own. 🌌 Explore The Infinite: Embark on a journey through the digital cosmos, where every unique URL is a world of its own, waiting to be explored. Uncover the diversity and richness of the internet's landscapes, one click at a time. Ametlik veebisait: https://lux.gg Valge raamat: https://lux.gg/whitepaper Ostke LUX kohe!

Lux Token (LUX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lux Token (LUX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.71M $ 2.71M $ 2.71M Koguvaru: $ 994.96M $ 994.96M $ 994.96M Ringlev varu: $ 994.96M $ 994.96M $ 994.96M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.71M $ 2.71M $ 2.71M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02961746 $ 0.02961746 $ 0.02961746 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00117546 $ 0.00117546 $ 0.00117546 Praegune hind: $ 0.0027273 $ 0.0027273 $ 0.0027273 Lisateave Lux Token (LUX) hinna kohta

Lux Token (LUX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lux Token (LUX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LUX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LUX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LUX tokeni tokenoomikat, avastage LUX tokeni reaalajas hinda!

LUX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LUX võiks suunduda? Meie LUX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LUX tokeni hinna ennustust kohe!

