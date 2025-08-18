Rohkem infot LNR

Lunar hind (LNR)

1 LNR/USD reaalajas hind:

$0.00279551
-1.00%1D
Lunar (LNR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:17:45 (UTC+8)

Lunar (LNR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00279551
24 h madal
$ 0.00285123
24 h kõrge

$ 0.00279551
$ 0.00285123
$ 0.092252
$ 0.00146407
--

-1.05%

-1.53%

-1.53%

Lunar (LNR) reaalajas hind on $0.00279551. Viimase 24 tunni jooksul LNR kaubeldud madalaim $ 0.00279551 ja kõrgeim $ 0.00285123 näitab aktiivset turu volatiivsust. LNRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.092252 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00146407.

Lüliajalise tootluse osas on LNR muutunud -- viimase tunni jooksul, -1.05% 24 tunni vältel -1.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Lunar (LNR) – turuteave

$ 223.60K
--
$ 279.55K
79.99M
100,000,000.0
Lunar praegune turukapitalisatsioon on $ 223.60K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LNR ringlev varu on 79.99M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 279.55K.

Lunar (LNR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Lunar ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Lunar ja USD hinnamuutus $ +0.0001016665.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Lunar ja USD hinnamuutus $ +0.0004132356.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Lunar ja USD hinnamuutus $ +0.0002062835118755303.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.05%
30 päeva$ +0.0001016665+3.64%
60 päeva$ +0.0004132356+14.78%
90 päeva$ +0.0002062835118755303+7.97%

Mis on Lunar (LNR)

LNR is the community currency and utility token that powers the Lunar Ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Lunar (LNR) allikas

Ametlik veebisait

Lunar hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lunar (LNR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lunar (LNR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lunar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lunar hinna ennustust kohe!

LNR kohalike valuutade suhtes

Lunar (LNR) tokenoomika

Lunar (LNR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LNR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lunar (LNR) kohta

Kui palju on Lunar (LNR) tänapäeval väärt?
Reaalajas LNR hind USD on 0.00279551 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LNR/USD hind?
Praegune hind LNR/USD on $ 0.00279551. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Lunar turukapitalisatsioon?
LNR turukapitalisatsioon on $ 223.60K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LNR ringlev varu?
LNR ringlev varu on 79.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LNR (ATH) hind?
LNR saavutab ATH hinna summas 0.092252 USD.
Mis oli kõigi aegade LNR madalaim (ATL) hind?
LNR nägi ATL hinda summas 0.00146407 USD.
Milline on LNR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LNR kauplemismaht on -- USD.
Kas LNR sel aastal kõrgemale ka suundub?
LNR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LNR hinna ennustust.
