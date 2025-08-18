Rohkem infot LONGAI

Longevity AI logo

Longevity AI hind (LONGAI)

Loendis mitteolevad

1 LONGAI/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Longevity AI (LONGAI) reaalajas hinnagraafik
Longevity AI (LONGAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00109011
$ 0.00109011$ 0.00109011

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.91%

+5.91%

Longevity AI (LONGAI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul LONGAI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. LONGAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00109011 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on LONGAI muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +5.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Longevity AI (LONGAI) – turuteave

$ 18.24K
$ 18.24K$ 18.24K

--
----

$ 18.24K
$ 18.24K$ 18.24K

879.04M
879.04M 879.04M

879,041,667.332688
879,041,667.332688 879,041,667.332688

Longevity AI praegune turukapitalisatsioon on $ 18.24K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LONGAI ringlev varu on 879.04M, mille koguvaru on 879041667.332688. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.24K.

Longevity AI (LONGAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Longevity AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Longevity AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Longevity AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Longevity AI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+0.18%
60 päeva$ 0+23.13%
90 päeva$ 0--

Mis on Longevity AI (LONGAI)

Decentralized Longevity Research AI Agent Purpose: A DeSci (Decentralized Science) AI agent to improve Bryan Johnson's Blueprint Protocol by reading every single research paper published in bioRxiv & medRxiv. Community-driven longevity research. Utility: None, its an AI memecoin. Notes: - Fair launched on Pump.fun. - 5000 holders at the time or writing. - The founder's (me) identity is shared publicly (doxxed)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Longevity AI (LONGAI) allikas

Ametlik veebisait

Longevity AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Longevity AI (LONGAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Longevity AI (LONGAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Longevity AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Longevity AI hinna ennustust kohe!

LONGAI kohalike valuutade suhtes

Longevity AI (LONGAI) tokenoomika

Longevity AI (LONGAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LONGAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Longevity AI (LONGAI) kohta

Kui palju on Longevity AI (LONGAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas LONGAI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LONGAI/USD hind?
Praegune hind LONGAI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Longevity AI turukapitalisatsioon?
LONGAI turukapitalisatsioon on $ 18.24K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LONGAI ringlev varu?
LONGAI ringlev varu on 879.04M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LONGAI (ATH) hind?
LONGAI saavutab ATH hinna summas 0.00109011 USD.
Mis oli kõigi aegade LONGAI madalaim (ATL) hind?
LONGAI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on LONGAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LONGAI kauplemismaht on -- USD.
Kas LONGAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
LONGAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LONGAI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.