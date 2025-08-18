Mis on Longevity AI (LONGAI)

Decentralized Longevity Research AI Agent Purpose: A DeSci (Decentralized Science) AI agent to improve Bryan Johnson's Blueprint Protocol by reading every single research paper published in bioRxiv & medRxiv. Community-driven longevity research. Utility: None, its an AI memecoin. Notes: - Fair launched on Pump.fun. - 5000 holders at the time or writing. - The founder's (me) identity is shared publicly (doxxed)

Longevity AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Longevity AI (LONGAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Longevity AI (LONGAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Longevity AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Longevity AI (LONGAI) tokenoomika

Longevity AI (LONGAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LONGAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Longevity AI (LONGAI) kohta Kui palju on Longevity AI (LONGAI) tänapäeval väärt? Reaalajas LONGAI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LONGAI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LONGAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Longevity AI turukapitalisatsioon? LONGAI turukapitalisatsioon on $ 18.24K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LONGAI ringlev varu? LONGAI ringlev varu on 879.04M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LONGAI (ATH) hind? LONGAI saavutab ATH hinna summas 0.00109011 USD . Mis oli kõigi aegade LONGAI madalaim (ATL) hind? LONGAI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on LONGAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LONGAI kauplemismaht on -- USD . Kas LONGAI sel aastal kõrgemale ka suundub? LONGAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LONGAI hinna ennustust

