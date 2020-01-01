Longevity AI (LONGAI) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Longevity AI (LONGAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Longevity AI (LONGAI) teave

Decentralized Longevity Research AI Agent

Purpose: A DeSci (Decentralized Science) AI agent to improve Bryan Johnson's Blueprint Protocol by reading every single research paper published in bioRxiv & medRxiv. Community-driven longevity research.

Utility: None, its an AI memecoin.

Notes:

  • Fair launched on Pump.fun.
  • 5000 holders at the time or writing.
  • The founder's (me) identity is shared publicly (doxxed)

Ametlik veebisait:
https://longevities.fun

Longevity AI (LONGAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Longevity AI (LONGAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 17.48K
$ 17.48K$ 17.48K
Koguvaru:
$ 879.03M
$ 879.03M$ 879.03M
Ringlev varu:
$ 879.03M
$ 879.03M$ 879.03M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 17.48K
$ 17.48K$ 17.48K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00109011
$ 0.00109011$ 0.00109011
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
$ 0$ 0
Praegune hind:
$ 0
$ 0$ 0

Longevity AI (LONGAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Longevity AI (LONGAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate LONGAI tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

LONGAI tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate LONGAI tokeni tokenoomikat, avastage LONGAI tokeni reaalajas hinda!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.