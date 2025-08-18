Rohkem infot LPUSS

Linpuss logo

Linpuss hind (LPUSS)

Loendis mitteolevad

1 LPUSS/USD reaalajas hind:

$0.00057974
$0.00057974$0.00057974
-1.90%1D
mexc
USD
Linpuss (LPUSS) reaalajas hinnagraafik
Linpuss (LPUSS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000539
$ 0.000539$ 0.000539
24 h madal
$ 0.00061002
$ 0.00061002$ 0.00061002
24 h kõrge

$ 0.000539
$ 0.000539$ 0.000539

$ 0.00061002
$ 0.00061002$ 0.00061002

$ 0.00210803
$ 0.00210803$ 0.00210803

$ 0.00003314
$ 0.00003314$ 0.00003314

-0.57%

-2.03%

-11.14%

-11.14%

Linpuss (LPUSS) reaalajas hind on $0.00057904. Viimase 24 tunni jooksul LPUSS kaubeldud madalaim $ 0.000539 ja kõrgeim $ 0.00061002 näitab aktiivset turu volatiivsust. LPUSSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00210803 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00003314.

Lüliajalise tootluse osas on LPUSS muutunud -0.57% viimase tunni jooksul, -2.03% 24 tunni vältel -11.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Linpuss (LPUSS) – turuteave

$ 579.04K
$ 579.04K$ 579.04K

--
----

$ 579.04K
$ 579.04K$ 579.04K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Linpuss praegune turukapitalisatsioon on $ 579.04K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LPUSS ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 579.04K.

Linpuss (LPUSS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Linpuss ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Linpuss ja USD hinnamuutus $ +0.0004729403.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Linpuss ja USD hinnamuutus $ +0.0066847887.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Linpuss ja USD hinnamuutus $ +0.0003823508831292965.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.03%
30 päeva$ +0.0004729403+81.68%
60 päeva$ +0.0066847887+1,154.46%
90 päeva$ +0.0003823508831292965+194.39%

Mis on Linpuss (LPUSS)

Linpuss is a memecoin on the L2, Linea. The name comes from the word Linea, hence Lin, and Puss represents the cat. The project aims to establish itself, and already has, as the biggest cat memecoin on the Linea L2. Linpuss is growing a loyal community of holders and has an NFT collection plans as well as DAO mechanics for NFT and token holders. The project is transparent with members to drive growth in direction of the community's vision. The strong relationship with Linea team, DEXs and contacts with CEXs will make for a smooth and healthy growth over the next months.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Linpuss (LPUSS) allikas

Ametlik veebisait

Linpuss hinna ennustus (USD)

Kui palju on Linpuss (LPUSS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Linpuss (LPUSS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Linpuss nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Linpuss hinna ennustust kohe!

LPUSS kohalike valuutade suhtes

Linpuss (LPUSS) tokenoomika

Linpuss (LPUSS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LPUSS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Linpuss (LPUSS) kohta

Kui palju on Linpuss (LPUSS) tänapäeval väärt?
Reaalajas LPUSS hind USD on 0.00057904 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LPUSS/USD hind?
Praegune hind LPUSS/USD on $ 0.00057904. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Linpuss turukapitalisatsioon?
LPUSS turukapitalisatsioon on $ 579.04K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LPUSS ringlev varu?
LPUSS ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LPUSS (ATH) hind?
LPUSS saavutab ATH hinna summas 0.00210803 USD.
Mis oli kõigi aegade LPUSS madalaim (ATL) hind?
LPUSS nägi ATL hinda summas 0.00003314 USD.
Milline on LPUSS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LPUSS kauplemismaht on -- USD.
Kas LPUSS sel aastal kõrgemale ka suundub?
LPUSS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LPUSS hinna ennustust.
