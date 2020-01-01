Linpuss (LPUSS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Linpuss (LPUSS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Linpuss (LPUSS) teave Linpuss is a memecoin on the L2, Linea. The name comes from the word Linea, hence Lin, and Puss represents the cat. The project aims to establish itself, and already has, as the biggest cat memecoin on the Linea L2. Linpuss is growing a loyal community of holders and has an NFT collection plans as well as DAO mechanics for NFT and token holders. The project is transparent with members to drive growth in direction of the community's vision. The strong relationship with Linea team, DEXs and contacts with CEXs will make for a smooth and healthy growth over the next months. Ametlik veebisait: https://linpuss.xyz/ Ostke LPUSS kohe!

Linpuss (LPUSS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Linpuss (LPUSS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 607.68K $ 607.68K $ 607.68K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 607.68K $ 607.68K $ 607.68K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00210803 $ 0.00210803 $ 0.00210803 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00060768 $ 0.00060768 $ 0.00060768 Lisateave Linpuss (LPUSS) hinna kohta

Linpuss (LPUSS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Linpuss (LPUSS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LPUSS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LPUSS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LPUSS tokeni tokenoomikat, avastage LPUSS tokeni reaalajas hinda!

LPUSS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LPUSS võiks suunduda? Meie LPUSS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LPUSS tokeni hinna ennustust kohe!

