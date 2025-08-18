Rohkem infot LILPUMP

Lil Pump logo

Lil Pump hind (LILPUMP)

Loendis mitteolevad

1 LILPUMP/USD reaalajas hind:

--
----
-7.60%1D
mexc
USD
Lil Pump (LILPUMP) reaalajas hinnagraafik
Lil Pump (LILPUMP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00225948
$ 0.00225948$ 0.00225948

$ 0
$ 0$ 0

+0.18%

-7.60%

-2.46%

-2.46%

Lil Pump (LILPUMP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul LILPUMP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. LILPUMPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00225948 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on LILPUMP muutunud +0.18% viimase tunni jooksul, -7.60% 24 tunni vältel -2.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Lil Pump (LILPUMP) – turuteave

$ 65.22K
$ 65.22K$ 65.22K

--
----

$ 65.22K
$ 65.22K$ 65.22K

989.91M
989.91M 989.91M

989,907,593.0
989,907,593.0 989,907,593.0

Lil Pump praegune turukapitalisatsioon on $ 65.22K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LILPUMP ringlev varu on 989.91M, mille koguvaru on 989907593.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 65.22K.

Lil Pump (LILPUMP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Lil Pump ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Lil Pump ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Lil Pump ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Lil Pump ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.60%
30 päeva$ 0-1.65%
60 päeva$ 0+5.30%
90 päeva$ 0--

Mis on Lil Pump (LILPUMP)

$LILPUMP, the first-ever celebrity takeover on Solana. This token is run by its holders with support from platinum recording artist, Lil Pump!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lil Pump (LILPUMP) kohta

Kui palju on Lil Pump (LILPUMP) tänapäeval väärt?
Reaalajas LILPUMP hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LILPUMP/USD hind?
Praegune hind LILPUMP/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Lil Pump turukapitalisatsioon?
LILPUMP turukapitalisatsioon on $ 65.22K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LILPUMP ringlev varu?
LILPUMP ringlev varu on 989.91M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LILPUMP (ATH) hind?
LILPUMP saavutab ATH hinna summas 0.00225948 USD.
Mis oli kõigi aegade LILPUMP madalaim (ATL) hind?
LILPUMP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on LILPUMP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LILPUMP kauplemismaht on -- USD.
Kas LILPUMP sel aastal kõrgemale ka suundub?
LILPUMP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LILPUMP hinna ennustust.
Lil Pump (LILPUMP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

