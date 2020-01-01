Lil Pump (LILPUMP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Lil Pump (LILPUMP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Lil Pump (LILPUMP) teave $LILPUMP, the first-ever celebrity takeover on Solana. This token is run by its holders with support from platinum recording artist, Lil Pump! Ametlik veebisait: http://www.lilpump.fun/ Ostke LILPUMP kohe!

Lil Pump (LILPUMP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lil Pump (LILPUMP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 63.07K $ 63.07K $ 63.07K Koguvaru: $ 989.91M $ 989.91M $ 989.91M Ringlev varu: $ 989.91M $ 989.91M $ 989.91M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 63.07K $ 63.07K $ 63.07K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00225948 $ 0.00225948 $ 0.00225948 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00005209 $ 0.00005209 $ 0.00005209 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Lil Pump (LILPUMP) hinna kohta

Lil Pump (LILPUMP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lil Pump (LILPUMP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LILPUMP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LILPUMP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LILPUMP tokeni tokenoomikat, avastage LILPUMP tokeni reaalajas hinda!

LILPUMP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LILPUMP võiks suunduda? Meie LILPUMP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LILPUMP tokeni hinna ennustust kohe!

