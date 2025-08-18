Rohkem infot KWAK

KWAK (KWAK) reaalajas hinnagraafik
KWAK (KWAK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
KWAK (KWAK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul KWAK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KWAKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KWAK muutunud -0.17% viimase tunni jooksul, -1.28% 24 tunni vältel +0.83% viimase 7 päeva jooksul.

KWAK (KWAK) – turuteave

$ 106.96K
$ 106.96K$ 106.96K

$ 106.96K
$ 106.96K$ 106.96K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

KWAK praegune turukapitalisatsioon on $ 106.96K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KWAK ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 106.96K.

KWAK (KWAK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse KWAK ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse KWAK ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse KWAK ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse KWAK ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.28%
30 päeva$ 0-20.28%
60 päeva$ 0-8.34%
90 päeva$ 0--

Mis on KWAK (KWAK)

KWAK is a MEME developed on the MultiversX blockchain, offering various community tools for its users, such as a Telegram Bot, PFP Generator, and NFT auction challenges. KWAK aims to establish a unique brand identity that transcends web3, becoming an integral part of global internet culture with a plethora of MEMEs and GIFs available for everyone to enjoy and share. The token is also designed to reward builders and active users of its ecosystem through various incentives.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse KWAK (KWAK) allikas

Ametlik veebisait

KWAK hinna ennustus (USD)

Kui palju on KWAK (KWAK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KWAK (KWAK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KWAK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KWAK hinna ennustust kohe!

KWAK kohalike valuutade suhtes

KWAK (KWAK) tokenoomika

KWAK (KWAK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KWAK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KWAK (KWAK) kohta

Kui palju on KWAK (KWAK) tänapäeval väärt?
Reaalajas KWAK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KWAK/USD hind?
Praegune hind KWAK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KWAK turukapitalisatsioon?
KWAK turukapitalisatsioon on $ 106.96K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KWAK ringlev varu?
KWAK ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KWAK (ATH) hind?
KWAK saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade KWAK madalaim (ATL) hind?
KWAK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KWAK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KWAK kauplemismaht on -- USD.
Kas KWAK sel aastal kõrgemale ka suundub?
KWAK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KWAK hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.