KWAK (KWAK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KWAK (KWAK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KWAK (KWAK) teave KWAK is a MEME developed on the MultiversX blockchain, offering various community tools for its users, such as a Telegram Bot, PFP Generator, and NFT auction challenges. KWAK aims to establish a unique brand identity that transcends web3, becoming an integral part of global internet culture with a plethora of MEMEs and GIFs available for everyone to enjoy and share. The token is also designed to reward builders and active users of its ecosystem through various incentives. Ametlik veebisait: https://www.kwak.lol/ Ostke KWAK kohe!

KWAK (KWAK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KWAK (KWAK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 110.68K Koguvaru: $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 110.68K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0.00010918 Lisateave KWAK (KWAK) hinna kohta

KWAK (KWAK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KWAK (KWAK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KWAK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KWAK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KWAK tokeni tokenoomikat, avastage KWAK tokeni reaalajas hinda!

KWAK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KWAK võiks suunduda? Meie KWAK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KWAK tokeni hinna ennustust kohe!

