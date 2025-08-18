Rohkem infot KONET

KONET Hinnainfo

KONET Valge raamat

KONET Ametlik veebisait

KONET Tokenoomika

KONET Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

KONET logo

KONET hind (KONET)

Loendis mitteolevad

1 KONET/USD reaalajas hind:

$0.01816883
$0.01816883$0.01816883
-4.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
KONET (KONET) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:31:33 (UTC+8)

KONET (KONET) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01814006
$ 0.01814006$ 0.01814006
24 h madal
$ 0.01945846
$ 0.01945846$ 0.01945846
24 h kõrge

$ 0.01814006
$ 0.01814006$ 0.01814006

$ 0.01945846
$ 0.01945846$ 0.01945846

$ 0.981187
$ 0.981187$ 0.981187

$ 0.01259128
$ 0.01259128$ 0.01259128

-0.11%

-4.08%

-7.06%

-7.06%

KONET (KONET) reaalajas hind on $0.01816883. Viimase 24 tunni jooksul KONET kaubeldud madalaim $ 0.01814006 ja kõrgeim $ 0.01945846 näitab aktiivset turu volatiivsust. KONETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.981187 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01259128.

Lüliajalise tootluse osas on KONET muutunud -0.11% viimase tunni jooksul, -4.08% 24 tunni vältel -7.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KONET (KONET) – turuteave

$ 3.66M
$ 3.66M$ 3.66M

--
----

$ 18.16M
$ 18.16M$ 18.16M

201.37M
201.37M 201.37M

999,997,901.34
999,997,901.34 999,997,901.34

KONET praegune turukapitalisatsioon on $ 3.66M -- 24 tunnise kauplemismahuga. KONET ringlev varu on 201.37M, mille koguvaru on 999997901.34. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.16M.

KONET (KONET) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse KONET ja USD hinnamuutus $ -0.00077347465610524.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse KONET ja USD hinnamuutus $ -0.0070424965.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse KONET ja USD hinnamuutus $ -0.0089512683.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse KONET ja USD hinnamuutus $ -0.018836320875458435.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00077347465610524-4.08%
30 päeva$ -0.0070424965-38.76%
60 päeva$ -0.0089512683-49.26%
90 päeva$ -0.018836320875458435-50.90%

Mis on KONET (KONET)

KONET Mainnet upgrade adopts Proof of Stake for enhanced efficiency and security, featuring advanced mechanisms such as EIP-1559 for fee burning and PoSDAO for decentralized governance, fostering stable participation in staking for network contributors.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse KONET (KONET) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

KONET hinna ennustus (USD)

Kui palju on KONET (KONET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KONET (KONET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KONET nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KONET hinna ennustust kohe!

KONET kohalike valuutade suhtes

KONET (KONET) tokenoomika

KONET (KONET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KONET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KONET (KONET) kohta

Kui palju on KONET (KONET) tänapäeval väärt?
Reaalajas KONET hind USD on 0.01816883 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KONET/USD hind?
Praegune hind KONET/USD on $ 0.01816883. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KONET turukapitalisatsioon?
KONET turukapitalisatsioon on $ 3.66M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KONET ringlev varu?
KONET ringlev varu on 201.37M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KONET (ATH) hind?
KONET saavutab ATH hinna summas 0.981187 USD.
Mis oli kõigi aegade KONET madalaim (ATL) hind?
KONET nägi ATL hinda summas 0.01259128 USD.
Milline on KONET kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KONET kauplemismaht on -- USD.
Kas KONET sel aastal kõrgemale ka suundub?
KONET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KONET hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:31:33 (UTC+8)

KONET (KONET) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.