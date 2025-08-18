Mis on KONET (KONET)

KONET Mainnet upgrade adopts Proof of Stake for enhanced efficiency and security, featuring advanced mechanisms such as EIP-1559 for fee burning and PoSDAO for decentralized governance, fostering stable participation in staking for network contributors.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse KONET (KONET) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

KONET hinna ennustus (USD)

Kui palju on KONET (KONET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KONET (KONET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KONET nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KONET hinna ennustust kohe!

KONET kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

KONET (KONET) tokenoomika

KONET (KONET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KONET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KONET (KONET) kohta Kui palju on KONET (KONET) tänapäeval väärt? Reaalajas KONET hind USD on 0.01816883 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KONET/USD hind? $ 0.01816883 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KONET/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on KONET turukapitalisatsioon? KONET turukapitalisatsioon on $ 3.66M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KONET ringlev varu? KONET ringlev varu on 201.37M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KONET (ATH) hind? KONET saavutab ATH hinna summas 0.981187 USD . Mis oli kõigi aegade KONET madalaim (ATL) hind? KONET nägi ATL hinda summas 0.01259128 USD . Milline on KONET kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KONET kauplemismaht on -- USD . Kas KONET sel aastal kõrgemale ka suundub? KONET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KONET hinna ennustust

KONET (KONET) Olulised valdkonna uudised