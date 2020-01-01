KONET (KONET) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KONET (KONET) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KONET (KONET) teave KONET Mainnet upgrade adopts Proof of Stake for enhanced efficiency and security, featuring advanced mechanisms such as EIP-1559 for fee burning and PoSDAO for decentralized governance, fostering stable participation in staking for network contributors. Ametlik veebisait: https://konetmain.com/ Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1YdnsNt77NOAgHBJ3sbZpdi1-5kBCD-ay/view Ostke KONET kohe!

KONET (KONET) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KONET (KONET) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 201.37M $ 201.37M $ 201.37M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.49M $ 17.49M $ 17.49M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.981187 $ 0.981187 $ 0.981187 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01259128 $ 0.01259128 $ 0.01259128 Praegune hind: $ 0.01748756 $ 0.01748756 $ 0.01748756 Lisateave KONET (KONET) hinna kohta

KONET (KONET) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KONET (KONET) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KONET tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KONET tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KONET tokeni tokenoomikat, avastage KONET tokeni reaalajas hinda!

KONET – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KONET võiks suunduda? Meie KONET hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KONET tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!