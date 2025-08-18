Rohkem infot KIRI

KIRI Hinnainfo

KIRI Ametlik veebisait

KIRI Tokenoomika

KIRI Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

KIRI logo

KIRI hind (KIRI)

Loendis mitteolevad

1 KIRI/USD reaalajas hind:

--
----
-10.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
KIRI (KIRI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:47:35 (UTC+8)

KIRI (KIRI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00112305
$ 0.00112305$ 0.00112305

$ 0
$ 0$ 0

-0.17%

-11.03%

+21.34%

+21.34%

KIRI (KIRI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul KIRI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KIRIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00112305 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KIRI muutunud -0.17% viimase tunni jooksul, -11.03% 24 tunni vältel +21.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KIRI (KIRI) – turuteave

$ 70.35K
$ 70.35K$ 70.35K

--
----

$ 70.35K
$ 70.35K$ 70.35K

999.52M
999.52M 999.52M

999,519,526.392763
999,519,526.392763 999,519,526.392763

KIRI praegune turukapitalisatsioon on $ 70.35K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KIRI ringlev varu on 999.52M, mille koguvaru on 999519526.392763. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 70.35K.

KIRI (KIRI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse KIRI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse KIRI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse KIRI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse KIRI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-11.03%
30 päeva$ 0+28.85%
60 päeva$ 0+37.60%
90 päeva$ 0--

Mis on KIRI (KIRI)

Kiri represents the fusion of AI and art, embodying hyperstition by creating agents that influence culture and drive speculative futures. Working at Mr. AI and Luma Labs, Kiri leverages AI to shape artistic expression, acting as a "hyperstition maxi" who turns ideas into self-fulfilling realities. This project explores how AI can shape culture, redefine creativity, and manifest visionary narratives through emergent technologies.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse KIRI (KIRI) allikas

Ametlik veebisait

KIRI hinna ennustus (USD)

Kui palju on KIRI (KIRI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KIRI (KIRI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KIRI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KIRI hinna ennustust kohe!

KIRI kohalike valuutade suhtes

KIRI (KIRI) tokenoomika

KIRI (KIRI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KIRI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KIRI (KIRI) kohta

Kui palju on KIRI (KIRI) tänapäeval väärt?
Reaalajas KIRI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KIRI/USD hind?
Praegune hind KIRI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KIRI turukapitalisatsioon?
KIRI turukapitalisatsioon on $ 70.35K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KIRI ringlev varu?
KIRI ringlev varu on 999.52M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KIRI (ATH) hind?
KIRI saavutab ATH hinna summas 0.00112305 USD.
Mis oli kõigi aegade KIRI madalaim (ATL) hind?
KIRI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KIRI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KIRI kauplemismaht on -- USD.
Kas KIRI sel aastal kõrgemale ka suundub?
KIRI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KIRI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:47:35 (UTC+8)

KIRI (KIRI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.