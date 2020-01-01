KIRI (KIRI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KIRI (KIRI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KIRI (KIRI) teave Kiri represents the fusion of AI and art, embodying hyperstition by creating agents that influence culture and drive speculative futures. Working at Mr. AI and Luma Labs, Kiri leverages AI to shape artistic expression, acting as a "hyperstition maxi" who turns ideas into self-fulfilling realities. This project explores how AI can shape culture, redefine creativity, and manifest visionary narratives through emergent technologies. Ametlik veebisait: https://kiri-sol.vip/ Ostke KIRI kohe!

KIRI (KIRI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KIRI (KIRI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 66.74K $ 66.74K $ 66.74K Koguvaru: $ 999.50M $ 999.50M $ 999.50M Ringlev varu: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 66.74K $ 66.74K $ 66.74K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00112305 $ 0.00112305 $ 0.00112305 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave KIRI (KIRI) hinna kohta

KIRI (KIRI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KIRI (KIRI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KIRI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KIRI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KIRI tokeni tokenoomikat, avastage KIRI tokeni reaalajas hinda!

KIRI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KIRI võiks suunduda? Meie KIRI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KIRI tokeni hinna ennustust kohe!

