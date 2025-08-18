Rohkem infot KASPER

Kasper hind (KASPER)

1 KASPER/USD reaalajas hind:

-15.80%1D
Kasper (KASPER) reaalajas hinnagraafik
Kasper (KASPER) hinna teave (USD)

Kasper (KASPER) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul KASPER kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KASPERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00181614 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KASPER muutunud +0.58% viimase tunni jooksul, -15.86% 24 tunni vältel +11.22% viimase 7 päeva jooksul.

Kasper (KASPER) – turuteave

$ 2.18M
$ 2.18M$ 2.18M

$ 2.18M
$ 2.18M$ 2.18M

28.70B
28.70B 28.70B

28,700,000,000.0
28,700,000,000.0 28,700,000,000.0

Kasper praegune turukapitalisatsioon on $ 2.18M -- 24 tunnise kauplemismahuga. KASPER ringlev varu on 28.70B, mille koguvaru on 28700000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.18M.

Kasper (KASPER) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Kasper ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Kasper ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Kasper ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Kasper ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-15.86%
30 päeva$ 0+27.49%
60 päeva$ 0+31.43%
90 päeva$ 0--

Mis on Kasper (KASPER)

Kasper (KASPER on KRC20) was fair launched with a total of 1,000,000 mints, representing our entire supply of 28,700,000,000 KASPER tokens. This launch ensured full transparency and equal opportunity for all participants, with no pre-mining or insider allocations. Each mint was open to the public, giving the community full access to the entire supply from the very beginning, aligning with our commitment to fairness and decentralization. This approach guarantees that every token in circulation was minted under the same conditions, making Kasper a truly community-driven project.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Kasper (KASPER) allikas

Kasper hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kasper (KASPER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kasper (KASPER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kasper nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kasper hinna ennustust kohe!

KASPER kohalike valuutade suhtes

Kasper (KASPER) tokenoomika

Kasper (KASPER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KASPER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kasper (KASPER) kohta

Kui palju on Kasper (KASPER) tänapäeval väärt?
Reaalajas KASPER hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KASPER/USD hind?
Praegune hind KASPER/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kasper turukapitalisatsioon?
KASPER turukapitalisatsioon on $ 2.18M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KASPER ringlev varu?
KASPER ringlev varu on 28.70B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KASPER (ATH) hind?
KASPER saavutab ATH hinna summas 0.00181614 USD.
Mis oli kõigi aegade KASPER madalaim (ATL) hind?
KASPER nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KASPER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KASPER kauplemismaht on -- USD.
Kas KASPER sel aastal kõrgemale ka suundub?
KASPER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KASPER hinna ennustust.
Kasper (KASPER) Olulised valdkonna uudised

