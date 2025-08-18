Mis on Kasper (KASPER)

Kasper (KASPER on KRC20) was fair launched with a total of 1,000,000 mints, representing our entire supply of 28,700,000,000 KASPER tokens. This launch ensured full transparency and equal opportunity for all participants, with no pre-mining or insider allocations. Each mint was open to the public, giving the community full access to the entire supply from the very beginning, aligning with our commitment to fairness and decentralization. This approach guarantees that every token in circulation was minted under the same conditions, making Kasper a truly community-driven project.

Kasper (KASPER) tokenoomika

Kasper (KASPER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KASPER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kasper (KASPER) kohta Kui palju on Kasper (KASPER) tänapäeval väärt? Reaalajas KASPER hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KASPER/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KASPER/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kasper turukapitalisatsioon? KASPER turukapitalisatsioon on $ 2.18M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KASPER ringlev varu? KASPER ringlev varu on 28.70B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KASPER (ATH) hind? KASPER saavutab ATH hinna summas 0.00181614 USD . Mis oli kõigi aegade KASPER madalaim (ATL) hind? KASPER nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KASPER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KASPER kauplemismaht on -- USD . Kas KASPER sel aastal kõrgemale ka suundub? KASPER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KASPER hinna ennustust

