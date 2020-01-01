Kasper (KASPER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kasper (KASPER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kasper (KASPER) teave Kasper (KASPER on KRC20) was fair launched with a total of 1,000,000 mints, representing our entire supply of 28,700,000,000 KASPER tokens. This launch ensured full transparency and equal opportunity for all participants, with no pre-mining or insider allocations. Each mint was open to the public, giving the community full access to the entire supply from the very beginning, aligning with our commitment to fairness and decentralization. This approach guarantees that every token in circulation was minted under the same conditions, making Kasper a truly community-driven project. Ametlik veebisait: https://www.kaspercoin.net

Kasper (KASPER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kasper (KASPER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.25M $ 2.25M $ 2.25M Koguvaru: $ 28.70B $ 28.70B $ 28.70B Ringlev varu: $ 28.70B $ 28.70B $ 28.70B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.25M $ 2.25M $ 2.25M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00181614 $ 0.00181614 $ 0.00181614 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001579 $ 0.00001579 $ 0.00001579 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Kasper (KASPER) hinna kohta

Kasper (KASPER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kasper (KASPER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KASPER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KASPER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KASPER tokeni tokenoomikat, avastage KASPER tokeni reaalajas hinda!

KASPER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KASPER võiks suunduda? Meie KASPER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

