$JHH is a fan-created memecoin on the Solana blockchain that pays tribute to Jen-Hsun Huang, the visionary co-founder and CEO of Nvidia. This project is purely for entertainment and community engagement, celebrating Huang’s impact on tech and AI while incorporating the fun and creative nature of meme culture. The token combines the admiration for a tech leader with the decentralized, fast, and low-fee benefits of the Solana network. Importantly, $JHH has no official connection to Huang or Nvidia, serving solely as an unofficial homage within the crypto community.

JHH (JHH) tokenoomika

Kui palju on JHH (JHH) tänapäeval väärt? Reaalajas JHH hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on JHH turukapitalisatsioon? JHH turukapitalisatsioon on $ 413.89K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JHH ringlev varu? JHH ringlev varu on 10.00T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JHH (ATH) hind? JHH saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade JHH madalaim (ATL) hind? JHH nägi ATL hinda summas 0 USD .

