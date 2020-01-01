JHH (JHH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi JHH (JHH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

JHH (JHH) teave $JHH is a fan-created memecoin on the Solana blockchain that pays tribute to Jen-Hsun Huang, the visionary co-founder and CEO of Nvidia. This project is purely for entertainment and community engagement, celebrating Huang’s impact on tech and AI while incorporating the fun and creative nature of meme culture. The token combines the admiration for a tech leader with the decentralized, fast, and low-fee benefits of the Solana network. Importantly, $JHH has no official connection to Huang or Nvidia, serving solely as an unofficial homage within the crypto community. Ametlik veebisait: https://jen-hsun.io/ Ostke JHH kohe!

JHH (JHH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage JHH (JHH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 390.08K $ 390.08K $ 390.08K Koguvaru: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Ringlev varu: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 390.08K $ 390.08K $ 390.08K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0000096 $ 0.0000096 $ 0.0000096 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave JHH (JHH) hinna kohta

JHH (JHH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud JHH (JHH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JHH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JHH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JHH tokeni tokenoomikat, avastage JHH tokeni reaalajas hinda!

JHH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JHH võiks suunduda? Meie JHH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JHH tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!