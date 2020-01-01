JHH (JHH) tokenoomika
$JHH is a fan-created memecoin on the Solana blockchain that pays tribute to Jen-Hsun Huang, the visionary co-founder and CEO of Nvidia. This project is purely for entertainment and community engagement, celebrating Huang’s impact on tech and AI while incorporating the fun and creative nature of meme culture. The token combines the admiration for a tech leader with the decentralized, fast, and low-fee benefits of the Solana network. Importantly, $JHH has no official connection to Huang or Nvidia, serving solely as an unofficial homage within the crypto community.
JHH (JHH) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage JHH (JHH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
JHH (JHH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
JHH (JHH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate JHH tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
JHH tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate JHH tokeni tokenoomikat, avastage JHH tokeni reaalajas hinda!
JHH – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu JHH võiks suunduda? Meie JHH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.