IXO (IXO) teave IXO is the layer-1 token of the Internet of Impacts of inter-connected networks, powered by IXO Protocol blockchains, that provides foundational infrastructure for the Spatial Web. These networks enable dynamic digital twin domains of people, organisations, physical infrastructure, financial capital, AI and data to be more intelligently coordinated, financed, verified, governed, and informed, with the mission of generating sustainable social, environmental, economic, and climate Impacts, at an Internet-scale. Solutions are already being deployed through this Spatial Web in domains such as clean energy transition, disease prevention, youth employment, education, autonomous AI, and supply-chain optimisation. Ametlik veebisait: https://www.ixo.world/ Valge raamat: https://www.ixo.world/white-paper Ostke IXO kohe!

IXO (IXO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage IXO (IXO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 641.10K $ 641.10K $ 641.10K Koguvaru: $ 126.27M $ 126.27M $ 126.27M Ringlev varu: $ 86.64M $ 86.64M $ 86.64M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 934.35K $ 934.35K $ 934.35K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00336803 $ 0.00336803 $ 0.00336803 Praegune hind: $ 0.00739961 $ 0.00739961 $ 0.00739961 Lisateave IXO (IXO) hinna kohta

IXO (IXO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud IXO (IXO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IXO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IXO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IXO tokeni tokenoomikat, avastage IXO tokeni reaalajas hinda!

IXO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IXO võiks suunduda? Meie IXO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IXO tokeni hinna ennustust kohe!

