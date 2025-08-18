Rohkem infot IXO

IXO hind (IXO)

1 IXO/USD reaalajas hind:

$0.00520717
$0.00520717$0.00520717
-1.90%1D
IXO (IXO) reaalajas hinnagraafik
IXO (IXO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00520904
$ 0.00520904$ 0.00520904
24 h madal
$ 0.00562012
$ 0.00562012$ 0.00562012
24 h kõrge

$ 0.00520904
$ 0.00520904$ 0.00520904

$ 0.00562012
$ 0.00562012$ 0.00562012

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 0.00336803
$ 0.00336803$ 0.00336803

-1.09%

-1.99%

-12.89%

-12.89%

IXO (IXO) reaalajas hind on $0.00520717. Viimase 24 tunni jooksul IXO kaubeldud madalaim $ 0.00520904 ja kõrgeim $ 0.00562012 näitab aktiivset turu volatiivsust. IXOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.009 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00336803.

Lüliajalise tootluse osas on IXO muutunud -1.09% viimase tunni jooksul, -1.99% 24 tunni vältel -12.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

IXO (IXO) – turuteave

$ 451.30K
$ 451.30K$ 451.30K

--
----

$ 657.72K
$ 657.72K$ 657.72K

86.64M
86.64M 86.64M

126,270,000.0
126,270,000.0 126,270,000.0

IXO praegune turukapitalisatsioon on $ 451.30K -- 24 tunnise kauplemismahuga. IXO ringlev varu on 86.64M, mille koguvaru on 126270000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 657.72K.

IXO (IXO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse IXO ja USD hinnamuutus $ -0.000106142665606729.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse IXO ja USD hinnamuutus $ -0.0018056309.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse IXO ja USD hinnamuutus $ -0.0012209548.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse IXO ja USD hinnamuutus $ -0.005687637572084103.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000106142665606729-1.99%
30 päeva$ -0.0018056309-34.67%
60 päeva$ -0.0012209548-23.44%
90 päeva$ -0.005687637572084103-52.20%

Mis on IXO (IXO)

IXO is the layer-1 token of the Internet of Impacts of inter-connected networks, powered by IXO Protocol blockchains, that provides foundational infrastructure for the Spatial Web. These networks enable dynamic digital twin domains of people, organisations, physical infrastructure, financial capital, AI and data to be more intelligently coordinated, financed, verified, governed, and informed, with the mission of generating sustainable social, environmental, economic, and climate Impacts, at an Internet-scale. Solutions are already being deployed through this Spatial Web in domains such as clean energy transition, disease prevention, youth employment, education, autonomous AI, and supply-chain optimisation.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse IXO (IXO) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

IXO hinna ennustus (USD)

Kui palju on IXO (IXO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie IXO (IXO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida IXO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake IXO hinna ennustust kohe!

IXO kohalike valuutade suhtes

IXO (IXO) tokenoomika

IXO (IXO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IXO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse IXO (IXO) kohta

Kui palju on IXO (IXO) tänapäeval väärt?
Reaalajas IXO hind USD on 0.00520717 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IXO/USD hind?
Praegune hind IXO/USD on $ 0.00520717. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on IXO turukapitalisatsioon?
IXO turukapitalisatsioon on $ 451.30K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IXO ringlev varu?
IXO ringlev varu on 86.64M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IXO (ATH) hind?
IXO saavutab ATH hinna summas 1.009 USD.
Mis oli kõigi aegade IXO madalaim (ATL) hind?
IXO nägi ATL hinda summas 0.00336803 USD.
Milline on IXO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IXO kauplemismaht on -- USD.
Kas IXO sel aastal kõrgemale ka suundub?
IXO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IXO hinna ennustust.
