ItsAI hind (SN32)

1 SN32/USD reaalajas hind:

$1.12
+1.10%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
ItsAI (SN32) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 13:39:00 (UTC+8)

ItsAI (SN32) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.1
24 h madal
$ 1.12
24 h kõrge

$ 1.1
$ 1.12
$ 1.79
$ 1.009
+1.19%

-6.45%

-6.45%

ItsAI (SN32) reaalajas hind on $1.12. Viimase 24 tunni jooksul SN32 kaubeldud madalaim $ 1.1 ja kõrgeim $ 1.12 näitab aktiivset turu volatiivsust. SN32kõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.79 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.009.

Lüliajalise tootluse osas on SN32 muutunud -- viimase tunni jooksul, +1.19% 24 tunni vältel -6.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ItsAI (SN32) – turuteave

$ 2.49M
--
$ 2.49M
2.23M
2,231,161.854452646
ItsAI praegune turukapitalisatsioon on $ 2.49M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SN32 ringlev varu on 2.23M, mille koguvaru on 2231161.854452646. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.49M.

ItsAI (SN32) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ItsAI ja USD hinnamuutus $ +0.01310783.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ItsAI ja USD hinnamuutus $ -0.1914504480.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ItsAI ja USD hinnamuutus $ -0.2044030240.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ItsAI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.01310783+1.19%
30 päeva$ -0.1914504480-17.09%
60 päeva$ -0.2044030240-18.25%
90 päeva$ 0--

Mis on ItsAI (SN32)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ItsAI (SN32) allikas

Ametlik veebisait

ItsAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on ItsAI (SN32) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ItsAI (SN32) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ItsAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ItsAI hinna ennustust kohe!

SN32 kohalike valuutade suhtes

ItsAI (SN32) tokenoomika

ItsAI (SN32) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SN32 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ItsAI (SN32) kohta

Kui palju on ItsAI (SN32) tänapäeval väärt?
Reaalajas SN32 hind USD on 1.12 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SN32/USD hind?
Praegune hind SN32/USD on $ 1.12. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ItsAI turukapitalisatsioon?
SN32 turukapitalisatsioon on $ 2.49M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SN32 ringlev varu?
SN32 ringlev varu on 2.23M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SN32 (ATH) hind?
SN32 saavutab ATH hinna summas 1.79 USD.
Mis oli kõigi aegade SN32 madalaim (ATL) hind?
SN32 nägi ATL hinda summas 1.009 USD.
Milline on SN32 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SN32 kauplemismaht on -- USD.
Kas SN32 sel aastal kõrgemale ka suundub?
SN32 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SN32 hinna ennustust.
2025-08-18 13:39:00 (UTC+8)

