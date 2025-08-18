Mis on IDRX (IDRX)

IDRX is a groundbreaking stable token that provides stability and trust in decentralized finance. Each IDRX token represents an equivalent amount of Indonesian rupiah, ensuring a 1:1 backing and offering a reliable solution for seamless transactions.

IDRX (IDRX) tokenoomika

IDRX (IDRX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IDRX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse IDRX (IDRX) kohta Kui palju on IDRX (IDRX) tänapäeval väärt? Reaalajas IDRX hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune IDRX/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind IDRX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on IDRX turukapitalisatsioon? IDRX turukapitalisatsioon on $ 1.14M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on IDRX ringlev varu? IDRX ringlev varu on 18.53B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim IDRX (ATH) hind? IDRX saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade IDRX madalaim (ATL) hind? IDRX nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on IDRX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine IDRX kauplemismaht on -- USD . Kas IDRX sel aastal kõrgemale ka suundub? IDRX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IDRX hinna ennustust

