IDRX hind (IDRX)

1 IDRX/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
IDRX (IDRX) reaalajas hinnagraafik
IDRX (IDRX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.09%

+0.40%

+0.40%

IDRX (IDRX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul IDRX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. IDRXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on IDRX muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.09% 24 tunni vältel +0.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

IDRX (IDRX) – turuteave

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

--
----

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

18.53B
18.53B 18.53B

18,534,124,233.14
18,534,124,233.14 18,534,124,233.14

IDRX praegune turukapitalisatsioon on $ 1.14M -- 24 tunnise kauplemismahuga. IDRX ringlev varu on 18.53B, mille koguvaru on 18534124233.14. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.14M.

IDRX (IDRX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse IDRX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse IDRX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse IDRX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse IDRX ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.09%
30 päeva$ 0+0.71%
60 päeva$ 0+1.28%
90 päeva$ 0--

Mis on IDRX (IDRX)

IDRX is a groundbreaking stable token that provides stability and trust in decentralized finance. Each IDRX token represents an equivalent amount of Indonesian rupiah, ensuring a 1:1 backing and offering a reliable solution for seamless transactions.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse IDRX (IDRX) kohta

Kui palju on IDRX (IDRX) tänapäeval väärt?
Reaalajas IDRX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IDRX/USD hind?
Praegune hind IDRX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on IDRX turukapitalisatsioon?
IDRX turukapitalisatsioon on $ 1.14M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IDRX ringlev varu?
IDRX ringlev varu on 18.53B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IDRX (ATH) hind?
IDRX saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade IDRX madalaim (ATL) hind?
IDRX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on IDRX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IDRX kauplemismaht on -- USD.
Kas IDRX sel aastal kõrgemale ka suundub?
IDRX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IDRX hinna ennustust.
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.