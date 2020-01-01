IDRX (IDRX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi IDRX (IDRX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

IDRX (IDRX) teave IDRX is a groundbreaking stable token that provides stability and trust in decentralized finance. Each IDRX token represents an equivalent amount of Indonesian rupiah, ensuring a 1:1 backing and offering a reliable solution for seamless transactions. Ametlik veebisait: https://idrx.co/ Valge raamat: https://3627254584-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaxcQeErhSMXyyLFdF0D5%2Fuploads%2FJzZx8UONtIdScbmQYuKK%2FWhitepaper%20IDRX.pdf?alt=media&token=e367cbe7-f3d7-40cc-af51-0169d3b4b4ae Ostke IDRX kohe!

IDRX (IDRX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage IDRX (IDRX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Koguvaru: $ 18.53B $ 18.53B $ 18.53B Ringlev varu: $ 18.53B $ 18.53B $ 18.53B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave IDRX (IDRX) hinna kohta

IDRX (IDRX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud IDRX (IDRX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IDRX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IDRX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IDRX tokeni tokenoomikat, avastage IDRX tokeni reaalajas hinda!

IDRX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IDRX võiks suunduda? Meie IDRX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IDRX tokeni hinna ennustust kohe!

