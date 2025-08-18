Mis on HODL (HODL)

HODL is a DeFi ecosystem on Binance Smart Chain (BSC) that rewards holders with weekly BNB payouts funded by a 5% transaction tax and additional revenue streams like NFTs, staking, and gaming. These rewards are sustainable, thanks to a multi-faceted ecosystem that supports the reward pool and offers diverse earning opportunities. Holders can reinvest their rewards into $HODL to unlock benefits like reduced taxes and faster reward claims, adding flexibility to the reward system.

Üksuse HODL (HODL) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

HODL (HODL) tokenoomika

HODL (HODL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HODL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HODL (HODL) kohta Kui palju on HODL (HODL) tänapäeval väärt? Reaalajas HODL hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HODL/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HODL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on HODL turukapitalisatsioon? HODL turukapitalisatsioon on $ 4.76M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HODL ringlev varu? HODL ringlev varu on 9.05B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HODL (ATH) hind? HODL saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade HODL madalaim (ATL) hind? HODL nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on HODL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HODL kauplemismaht on -- USD . Kas HODL sel aastal kõrgemale ka suundub? HODL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HODL hinna ennustust

