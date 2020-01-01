HODL (HODL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi HODL (HODL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

HODL (HODL) teave HODL is a DeFi ecosystem on Binance Smart Chain (BSC) that rewards holders with weekly BNB payouts funded by a 5% transaction tax and additional revenue streams like NFTs, staking, and gaming. These rewards are sustainable, thanks to a multi-faceted ecosystem that supports the reward pool and offers diverse earning opportunities. Holders can reinvest their rewards into $HODL to unlock benefits like reduced taxes and faster reward claims, adding flexibility to the reward system. Ametlik veebisait: https://hodltoken.net/ Valge raamat: https://hodltoken.net/whitepaper Ostke HODL kohe!

HODL (HODL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage HODL (HODL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.49M $ 4.49M $ 4.49M Koguvaru: $ 9.96B $ 9.96B $ 9.96B Ringlev varu: $ 9.09B $ 9.09B $ 9.09B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.91M $ 4.91M $ 4.91M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00049665 $ 0.00049665 $ 0.00049665 Lisateave HODL (HODL) hinna kohta

HODL (HODL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud HODL (HODL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HODL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HODL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HODL tokeni tokenoomikat, avastage HODL tokeni reaalajas hinda!

HODL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HODL võiks suunduda? Meie HODL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HODL tokeni hinna ennustust kohe!

