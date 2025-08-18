Mis on Helder (HLDR)

Helder is a next-generation staking and compounding protocol designed to provide secure, sustainable, and automated passive income. Unlike traditional DeFi staking platforms that rely on unsustainable high APYs, Helder ensures long-term profitability through a fixed APY model, automated reward distribution, and a deflationary token mechanism. Built with anti-rug-pull protections, fully verified & audited smart contracts, and a doxxed team. helder prioritizes investor security and transparency. The ecosystem extends beyond staking, incorporating multi-chain expansion, and SaaS products to drive real-world utility. With hYBRID staking, compounding rewards every second, and instant withdrawals at Live market prices. helder redefines how investors generate wealth in DeFi.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Helder (HLDR) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Helder hinna ennustus (USD)

Kui palju on Helder (HLDR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Helder (HLDR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Helder nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Helder hinna ennustust kohe!

HLDR kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Helder (HLDR) tokenoomika

Helder (HLDR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HLDR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Helder (HLDR) kohta Kui palju on Helder (HLDR) tänapäeval väärt? Reaalajas HLDR hind USD on 0.139024 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HLDR/USD hind? $ 0.139024 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HLDR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Helder turukapitalisatsioon? HLDR turukapitalisatsioon on $ 3.23K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HLDR ringlev varu? HLDR ringlev varu on 439.55M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HLDR (ATH) hind? HLDR saavutab ATH hinna summas 0.139024 USD . Mis oli kõigi aegade HLDR madalaim (ATL) hind? HLDR nägi ATL hinda summas 0.00000728 USD . Milline on HLDR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HLDR kauplemismaht on -- USD . Kas HLDR sel aastal kõrgemale ka suundub? HLDR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HLDR hinna ennustust

Helder (HLDR) Olulised valdkonna uudised