Gym Network hind (GYMNET)

Loendis mitteolevad

1 GYMNET/USD reaalajas hind:

$0.00996336
$0.00996336
-6.10%1D
Gym Network (GYMNET) reaalajas hinnagraafik
Gym Network (GYMNET) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00968563
$ 0.00968563
24 h madal
$ 0.01063578
$ 0.01063578
24 h kõrge

$ 0.00968563
$ 0.00968563

$ 0.01063578
$ 0.01063578

$ 1.9
$ 1.9

$ 0.00362167
$ 0.00362167

-1.04%

-6.43%

-8.42%

-8.42%

Gym Network (GYMNET) reaalajas hind on $0.00992221. Viimase 24 tunni jooksul GYMNET kaubeldud madalaim $ 0.00968563 ja kõrgeim $ 0.01063578 näitab aktiivset turu volatiivsust. GYMNETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.9 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00362167.

Lüliajalise tootluse osas on GYMNET muutunud -1.04% viimase tunni jooksul, -6.43% 24 tunni vältel -8.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Gym Network (GYMNET) – turuteave

$ 1.25M
$ 1.25M

--
--

$ 5.02M
$ 5.02M

124.80M
124.80M

502,155,549.6560585
502,155,549.6560585

Gym Network praegune turukapitalisatsioon on $ 1.25M -- 24 tunnise kauplemismahuga. GYMNET ringlev varu on 124.80M, mille koguvaru on 502155549.6560585. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.02M.

Gym Network (GYMNET) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Gym Network ja USD hinnamuutus $ -0.000681940255547714.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Gym Network ja USD hinnamuutus $ -0.0013064325.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Gym Network ja USD hinnamuutus $ +0.0158840165.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Gym Network ja USD hinnamuutus $ +0.0057006361543951914.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000681940255547714-6.43%
30 päeva$ -0.0013064325-13.16%
60 päeva$ +0.0158840165+160.09%
90 päeva$ +0.0057006361543951914+135.04%

Mis on Gym Network (GYMNET)

GYM NETWORK is a fully decentralized protocol operating on the Binance Smart Chain. It combines optimal yields with high rewards for its users and also provides an additional earnings mechanism through the built in affiliate system.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Gym Network (GYMNET) allikas

Ametlik veebisait

Gym Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gym Network (GYMNET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gym Network (GYMNET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gym Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gym Network hinna ennustust kohe!

GYMNET kohalike valuutade suhtes

Gym Network (GYMNET) tokenoomika

Gym Network (GYMNET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GYMNET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gym Network (GYMNET) kohta

Kui palju on Gym Network (GYMNET) tänapäeval väärt?
Reaalajas GYMNET hind USD on 0.00992221 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GYMNET/USD hind?
Praegune hind GYMNET/USD on $ 0.00992221. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Gym Network turukapitalisatsioon?
GYMNET turukapitalisatsioon on $ 1.25M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GYMNET ringlev varu?
GYMNET ringlev varu on 124.80M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GYMNET (ATH) hind?
GYMNET saavutab ATH hinna summas 1.9 USD.
Mis oli kõigi aegade GYMNET madalaim (ATL) hind?
GYMNET nägi ATL hinda summas 0.00362167 USD.
Milline on GYMNET kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GYMNET kauplemismaht on -- USD.
Kas GYMNET sel aastal kõrgemale ka suundub?
GYMNET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GYMNET hinna ennustust.
