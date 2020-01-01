Gym Network (GYMNET) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Gym Network (GYMNET) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Gym Network (GYMNET) teave

GYM NETWORK is a fully decentralized protocol operating on the Binance Smart Chain. It combines optimal yields with high rewards for its users and also provides an additional earnings mechanism through the built in affiliate system.

Ametlik veebisait:
https://gymnetwork.io/

Gym Network (GYMNET) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Gym Network (GYMNET) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M
Koguvaru:
$ 502.00M
$ 502.00M$ 502.00M
Ringlev varu:
$ 124.80M
$ 124.80M$ 124.80M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 5.04M
$ 5.04M$ 5.04M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 1.9
$ 1.9$ 1.9
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.00362167
$ 0.00362167$ 0.00362167
Praegune hind:
$ 0.01008855
$ 0.01008855$ 0.01008855

Gym Network (GYMNET) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Gym Network (GYMNET) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate GYMNET tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

GYMNET tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate GYMNET tokeni tokenoomikat, avastage GYMNET tokeni reaalajas hinda!

GYMNET – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu GYMNET võiks suunduda? Meie GYMNET hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.