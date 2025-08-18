Mis on Gooby (GOOBY)

Gooby is a classic OG meme, created well over 10 years ago. He is a character is a series of meme comics from Dolan Duck. Gooby is Dolans arch nemesis, just like Tom and Jerry, or Trump and Biden. They are both fighting eachother all the time and getting into trouble from their silly pranks. Gooby has created a series of episodes (currently 4 episodes are out) with many more to come. These are all original works that can be found on their X account. https://x.com/GoobyCoinSOL

Gooby hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gooby (GOOBY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gooby (GOOBY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gooby nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

GOOBY kohalike valuutade suhtes

Gooby (GOOBY) tokenoomika

Gooby (GOOBY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOOBY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gooby (GOOBY) kohta Kui palju on Gooby (GOOBY) tänapäeval väärt? Reaalajas GOOBY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GOOBY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GOOBY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Gooby turukapitalisatsioon? GOOBY turukapitalisatsioon on $ 278.51K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GOOBY ringlev varu? GOOBY ringlev varu on 986.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOOBY (ATH) hind? GOOBY saavutab ATH hinna summas 0.00495766 USD . Mis oli kõigi aegade GOOBY madalaim (ATL) hind? GOOBY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GOOBY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GOOBY kauplemismaht on -- USD . Kas GOOBY sel aastal kõrgemale ka suundub? GOOBY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOOBY hinna ennustust

