Gooby (GOOBY) teave Gooby is a classic OG meme, created well over 10 years ago. He is a character is a series of meme comics from Dolan Duck. Gooby is Dolans arch nemesis, just like Tom and Jerry, or Trump and Biden. They are both fighting eachother all the time and getting into trouble from their silly pranks. Gooby has created a series of episodes (currently 4 episodes are out) with many more to come. These are all original works that can be found on their X account. https://x.com/GoobyCoinSOL Ametlik veebisait: https://goobycoin.io/ Ostke GOOBY kohe!

Gooby (GOOBY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gooby (GOOBY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 281.87K $ 281.87K $ 281.87K Koguvaru: $ 986.00M $ 986.00M $ 986.00M Ringlev varu: $ 986.00M $ 986.00M $ 986.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 281.87K $ 281.87K $ 281.87K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00495766 $ 0.00495766 $ 0.00495766 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00028389 $ 0.00028389 $ 0.00028389 Lisateave Gooby (GOOBY) hinna kohta

Gooby (GOOBY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gooby (GOOBY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GOOBY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GOOBY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GOOBY tokeni tokenoomikat, avastage GOOBY tokeni reaalajas hinda!

GOOBY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GOOBY võiks suunduda? Meie GOOBY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GOOBY tokeni hinna ennustust kohe!

