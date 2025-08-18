Mis on GMT (GMT)

What is STEPN (GMT)? GMT is the governance token of STEPN with a limited supply of 6 billion tokens. When should I buy STEPN (GMT)? Players buy GMTs to burn in the STEPN app in order to access features provided by STEPN, such as mint high-quality Sneakers, upgrade high-quality Gems and participate governance voting. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with Social-Fi and Game-Fi elements. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn tokens and NFTs. STEPN has a dual-token system, Users can earn GST Player can choose to lease or trade their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.

GMT hinna ennustus (USD)

Kui palju on GMT (GMT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GMT (GMT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GMT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

GMT kohalike valuutade suhtes

GMT (GMT) tokenoomika

GMT (GMT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GMT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on GMT (GMT) tänapäeval väärt? Reaalajas GMT hind USD on 0.04238971 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GMT/USD hind? $ 0.04238971 . Milline on GMT turukapitalisatsioon? GMT turukapitalisatsioon on $ 129.30M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GMT ringlev varu? GMT ringlev varu on 3.05B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GMT (ATH) hind? GMT saavutab ATH hinna summas 4.11 USD . Mis oli kõigi aegade GMT madalaim (ATL) hind? GMT nägi ATL hinda summas 0.03690885 USD . Milline on GMT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GMT kauplemismaht on -- USD . Kas GMT sel aastal kõrgemale ka suundub? GMT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

GMT (GMT) Olulised valdkonna uudised