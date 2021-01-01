GMT (GMT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GMT (GMT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GMT (GMT) teave What is STEPN (GMT)? GMT is the governance token of STEPN with a limited supply of 6 billion tokens. When should I buy STEPN (GMT)? Players buy GMTs to burn in the STEPN app in order to access features provided by STEPN, such as mint high-quality Sneakers, upgrade high-quality Gems and participate governance voting. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with Social-Fi and Game-Fi elements. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn tokens and NFTs. STEPN has a dual-token system, Users can earn GST Player can choose to lease or trade their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort. Ametlik veebisait: https://www.stepn.com/ Valge raamat: https://whitepaper.stepn.com/ Ostke GMT kohe!

GMT (GMT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GMT (GMT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 126.63M $ 126.63M $ 126.63M Koguvaru: $ 5.08B $ 5.08B $ 5.08B Ringlev varu: $ 3.05B $ 3.05B $ 3.05B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 211.00M $ 211.00M $ 211.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.11 $ 4.11 $ 4.11 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03690885 $ 0.03690885 $ 0.03690885 Praegune hind: $ 0.04152234 $ 0.04152234 $ 0.04152234 Lisateave GMT (GMT) hinna kohta

GMT (GMT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GMT (GMT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GMT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GMT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GMT tokeni tokenoomikat, avastage GMT tokeni reaalajas hinda!

