1 GLORP/USD reaalajas hind:

$0.00159905
-26.40%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Glorp (GLORP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:44:31 (UTC+8)

Glorp (GLORP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0015692
24 h madal
$ 0.00217966
24 h kõrge

$ 0.0015692
$ 0.00217966
$ 0.01712223
$ 0.00039686
+0.76%

-26.89%

+11.50%

+11.50%

Glorp (GLORP) reaalajas hind on $0.00158903. Viimase 24 tunni jooksul GLORP kaubeldud madalaim $ 0.0015692 ja kõrgeim $ 0.00217966 näitab aktiivset turu volatiivsust. GLORPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01712223 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00039686.

Lüliajalise tootluse osas on GLORP muutunud +0.76% viimase tunni jooksul, -26.89% 24 tunni vältel +11.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Glorp (GLORP) – turuteave

$ 1.57M
--
$ 1.57M
994.76M
994,763,788.654261
Glorp praegune turukapitalisatsioon on $ 1.57M -- 24 tunnise kauplemismahuga. GLORP ringlev varu on 994.76M, mille koguvaru on 994763788.654261. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.57M.

Glorp (GLORP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Glorp ja USD hinnamuutus $ -0.000584541465872046.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Glorp ja USD hinnamuutus $ +0.0015053602.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Glorp ja USD hinnamuutus $ +0.0014027972.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Glorp ja USD hinnamuutus $ +0.0007066507912594328.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000584541465872046-26.89%
30 päeva$ +0.0015053602+94.73%
60 päeva$ +0.0014027972+88.28%
90 päeva$ +0.0007066507912594328+80.08%

Mis on Glorp (GLORP)

Glorp cat meme coin on Solana with a quite a remarkable history in the memecoin space having spent first portion of its existence being almost at zero and then one day reviving and being actualized into token on mainnet from pump.fun. Active community with lots of members actively creating content and having great vibes. Recently got an NFT collection behind it that generated a lot of attention and volume.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Glorp (GLORP) allikas

Ametlik veebisait

Glorp hinna ennustus (USD)

Kui palju on Glorp (GLORP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Glorp (GLORP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Glorp nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Glorp hinna ennustust kohe!

GLORP kohalike valuutade suhtes

Glorp (GLORP) tokenoomika

Glorp (GLORP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GLORP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Glorp (GLORP) kohta

Kui palju on Glorp (GLORP) tänapäeval väärt?
Reaalajas GLORP hind USD on 0.00158903 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GLORP/USD hind?
Praegune hind GLORP/USD on $ 0.00158903. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Glorp turukapitalisatsioon?
GLORP turukapitalisatsioon on $ 1.57M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GLORP ringlev varu?
GLORP ringlev varu on 994.76M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GLORP (ATH) hind?
GLORP saavutab ATH hinna summas 0.01712223 USD.
Mis oli kõigi aegade GLORP madalaim (ATL) hind?
GLORP nägi ATL hinda summas 0.00039686 USD.
Milline on GLORP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GLORP kauplemismaht on -- USD.
Kas GLORP sel aastal kõrgemale ka suundub?
GLORP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GLORP hinna ennustust.
